El emotivo mensaje de Lucio Redivo a Paolo Quinteros

En su reciente paso por nuestra ciudad Regatas Corrientes no le regaló nada a Bahía Basket. Pero uno de sus referentes, en cambio, sí dejó un obsequio con destino bahiense.

Lucio Redivo mostró hoy en su cuenta en Instragram la camiseta autografiada que Paolo Quinteros le dejó durante su paso por nuestra ciudad.

Por ello el escolta de Breogán (España) dedicó un emotivo mensaje al gesto del "13" de Regatas, uno de sus referentes.

“Hay muchos jugadores que me gustan y trato de mirar para aprender día a día, pero de chico siempre tuve tres que he tratado de mirar videos, partidos y aprender de ellos (Zurdo De Battista, Juan Espil y Paolo Quinteros) y hasta el día de hoy siguen y van a seguir siendo mis ídolos siempre”, expresó Lucio.

“Paolo por supuesto fue el que más pude ver y disfrutar, pude enfrentarlo muchas veces y me encanta ver como juega. Los últimos años no me he perdido casi ningún partido cuando juega. Siempre buscando la forma de verlo o de ver cómo había jugado”, agregó.

“Este año pasó algo increíble para mí que fue haber compartido equipo ni más ni menos que en la Selección Argentina”, dijo.

“Estoy super agradecido y cumplí un sueño el haber podido jugar a su lado. Por último quería agradecer a @paoloq13 por enviarme este obsequio. Lo guardaré por siempre. Muchas gracias #porsiempremiidolo”, concluyó.