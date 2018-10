“Me sentí bien durante el partido”, dijo Federico Harina

Villa Mitre alcanzó la punta del segundo torneo del año de básquetbol, tras vencer a Liniers 86 a 72 como visitante y en encuentro correspondiente a la decimoctava fecha.

El tricolor concretó el quiebre a partir del tercer cuarto, cuando sufrió la desventaja más amplia hasta entonces (47-35 a los 26 minutos) y sufrió la baja del base José Gutiérrez por doble falta técnica.

Apoyado en el goleo de Federico Harina, Franco Amigo y Cristian Miguel, la visita generó un parcial de 19-6 con el que cerró en ventaja el tercer período y controló las acciones en forma definitiva.

Además en el segundo tiempo Villa Mitre tuvo muy buena efectividad en tiros de tres puntos (7-11) y por esa vía sostuvo la victoria parcial hasta asegurar el triunfo.

“No sabía si iba a jugar, prácticamente no había entrenado. Estaba con una sobrecarga en el isquiotibial. Pero hoy hablé con Ariel (Ugolini), le dije que me sentía bien. Me sentí bien durante el partido”, afirmó Harina, quien tras los 6 puntos de la primera etapa, se convirtió en el goleador del encuentro con 32 puntos (7-11 en triples).

“Tuve bastantes espacios. Donde le sacamos una ventaja a Liniers ellos tiraron una presión un poco alta. Tomé tiros que tal vez fueron algo apresurados, pero estaba con espacio y esos tiros los tengo que tomar”, reconoció.

Villa Mitre alcanzó a Liniers -tiene mejor arrastre del torneo previo- en la punta y cuenta con ventaja ya que le ganó ambos partidos.

“En este torneo perdimos solamente dos juegos. Estamos recuperando los puntos que habíamos perdido en el campeonato pasado en el torneo pasado y por primera vez estamos en la punta”, Harina.

Liniers (72): S. Torre 6, N. Sánchez 7, A. Dottori 20, M. Ríos Lodoli 16, H. Banegas 11; M. Zalguizuri 8, J. Marinsalta 4 y F. Radavero. Entrenador, Emiliano Roldán.

Villa Mitre (86): J. Gutiérrez, F. Harina 32, F. Amigo 23, C. Miguel 14, J.L. Martínez 9; R. Heinrich 4, J. Martínez 2 y M. Berdini 2. Entrenador, Ariel Ugolini.

Cuartos: Liniers, 19-13, 36-29 y 53-54.

Tiros libres: Liniers, 11-15 y Villa Mitre, 16-18.

Cinco faltas: Dottori (L).

Incidencias: Expulsado J. Gutiérrez (VM).

Arbitros: Javier Sánchez y Sebastián Arcas.

Cancha: Hernán Sagasti.

Otros resultados

9 de Julio dio la nota al ganarle a Bahiense del Norte 77 a 71, resultado que le permitió superar a Pueyrredón e instalarse en el 5º lugar. Precisamente, el auriazul cayó ante Olimpo 74 a 72.

Además, Estrella le ganó a El Nacional 82-75, Estudiantes a San Lorenzo del Sud 77 a 61 y Napostá a Leandro N. Alem 86 a 77.

Posiciones

Así están en Primera: 1º) Villa Mitre y Liniers, 50,5; 3º) Bahiense del Norte y Napostá, 49; 5º) 9 de Julio, 43,5; 6º) Pueyrredón, 43; 7º) Estudiantes y Olimpo, 42,5; 9º) Alem, 40; 10º) Estrella, 37,5; 11º) El Nacional y San Lorenzo, 37.