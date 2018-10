"Los chicos jugaron un gran partido, tuvieron momentos de lindo básquet", dijo el entrenador Mario Errazu

Bahía Blanca inició con el pie derecho su participación en el 21° Provincial masculino U13, que se disputará hasta el domingo en canchas de nuestra ciudad.

Las estadísticas del partido

En el escenario de Olimpo y ante un gran marco de público, el seleccionado de la ABB derrotó 98-61 a La Plata, por la primera fecha de la Zona A.

Por el Grupo B, en tanto, Mar del Plata venció 99-50 a Punta Alta (también en el Norberto Tomás); mientras que Zárate-Campana superó a Junín, por 80-42, en el duelo interzonal (en Napostá).

"Vi muy bien al equipo, estoy muy contento con el partido que hicimos. Es muy difícil el debut, jugar en tu cancha y ante tanta gente. Son chicos de 13 años que por primera vez están jugando a nivel competitivo. Sabemos que esto es partido a partido, así que ahora trataremos de ganarle a Mar del Plata mañana a la mañana", sostuvo Mario Errazu, el entrenador bahiense.

Quizás afectados por los nervios del debut, a Bahía le costó soltarse en el arranque (1-6 de cancha y 2 pérdidas en 2m09s). Sin embargo, con el correr de los minutos los chicos fueron tomando confianza y comenzaron a inclinar la balanza a su favor desde temprano.

Aprovechando los desajustes que mostró en el balance el elenco platense, que salió a presionar la salida local, el equipo de Errazu fue despegándose progresivamente en el marcador. Con la conducción de un revulsivo Candia y los puntos que llegaron principalmente de las manos de Lozano (9 puntos) y Guaglianone (9), Bahía cerró el 1C arriba 30-17.

"Tuvimos intensidad defensiva y gol en todos los jugadores. Los 12 chicos del plantel están capacitados para atacar el aro, para tomar decisiones; eso es lo que más me gusta, no depender de uno solo. Si bien hay chicos que juegan muy bien, caso Candia y Gattari, creo que todos están capacitados para definir", indicó el DT.

El cambio de quintetos para el 2C no alteró la fisonomía de Bahía, que le siguió sacando rédito al mal retroceso visitante con ataques rápidos y fluidos. Y cuando le tocó jugar estacionado, el dueño de casa también mostró recursos, como los buenos rompimientos de Gattari y Allerborn. Así, escapó 53-32 en el final del primer tiempo y prácticamente resolvió el asunto.

Con arrestos individuales de Fumeaux (el mejor de la visita), La Plata intentó reaccionar en el amanecer del complemento, pero enseguida el representativo de la ABB respondió vía Candia y Lozano y aseguró la victoria en el mismo 3C (se alejó 70-40 a 4m25s).

"Los chicos hicieron un gran partido, tuvieron momentos de lindo básquet. Son chicos de 13 años que por ahí mañana jueguen mejor o no, así que hay que estar mucho en la mentalidad y mantenerlos con ganas, más que nada", expresó Errazu.

"Estamos acostumbrados a dar todo en la cancha y ese va a ser el objetivo, se gane o se pierda. Buscamos intentar y dar lo máximo de cada uno y ser solidarios, jugar en equipo, eso es lo que más estoy tratando de inculcarle a los chicos", cerró el entrenador de Bahía.

El plantel de Bahía

4- Valentino Christia (ala pivot, Pueyrredón)

5- Alejo Marroni (escolta, Olimpo)

6- Bruno Lozano (alero, Bahiense)

7- Santiago Candia (base, Bahiense)

8- Marco Allerborn (alero, Estudiantes)

9- Alejo Blanco (escolta, Bahiense)

10- Santiago Gattari (base, Liniers)

11- Máximo Genitti (pivot, Bahiense)

12- Santiago Ruesga (base, 9 de Julio)

13- Gabriel Dannunzio (pivot, Estudiantes)

14- Bruno Guaglianone (ala pivot, Villa Mitre)

15- Matías Zanotto (pivot, Bahiense)

DT Mario Errazu

AT Julián Manqueo

AT Marcelo Berdini

AT Alan Rava

AT Iván Ludueña

UT Coco Bruni

Así sigue

Día 2 - Mañana

10:30 – Punta Alta vs Junín (Napostá)

10:30 – Bahía Blanca vs Mar del Plata (Bahiense del Norte)

10:30 – La Plata vs Zárate Campana (Olimpo)

Día 3 - Mañana

19:00 – La Plata vs Punta Alta (Napostá)

19:00 – Mar del Plata vs Junín (Bahiense)

21:00 – Bahía Blanca vs Zárate Campana (Bahiense)

Día 4 - Sábado

11:00 – Partido por el 5° puesto (Napostá)

18:00 – Semifinal 1: 1° zona 1 vs 2° zona 2 (Bahiense)

20:00 – Semifinal 2: 1° zona 2 vs 2° zona 1 (Bahiense)

Día 5 - Domingo

10:00 – Partido por el 3° puesto (Napostá)

11:00 – Final (Bahiense)