Del Potro le ganó al ruso Khachanov y se aseguró un lugar en el Masters

El tenista Juan Martín Del Potro, número 4 del ranking mundial de la ATP, se impuso al ruso Karen Khachanov (24) por 6-4 y 7-6 y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China, además de asegurarse un lugar en el Masters que se disputará en Londres a fin de año.

Del Potro le ganó en el debut al español Albert Ramos por 7-6 y 6-2 y ahora buscará llegar a semifinales del torneo que lo tiene como primer preclasificado cuando enfrente al serbio Filip Krajinović (36°), quien eliminó al español Feliciano López por 7-6 y 6-3.

