"La Principesa", la versión de "El Principito" que generó polémica

Una editorial española transformó el clásico de "El Principito" en "La Principesa", una versión con personajes nuevos y lenguaje inclusivo que generó polémica.

Se trata de Espejos Literarios, la editorial que impulsó la traducción de género del libro de Antoine de Saint-Exupéry en un texto "que respeta lo esencial del original", según la sinópsis.

En esta versión, la protagonista es una aviadora que "redescubre el amor y la amistad a través de su pequeña amiga de cabellos violetas" y con la que viaja a "planetas donde los oficios son desempeñados indistintamente por hombres y mujeres y donde los animales reciben un trato un poco más amable que en la obra original".

Pero estas modificaciones generaron polémica en las redes. La traductora mexicana Laura Michel expuso el tema en su cuenta de Twitter:

Abro hilo para mostrar que seguimos colmando a Dios de paciencia y nos estamos ganando a pulso un asteroide del tamaño de Texas. ¿ #LenguajeInclusivo ? El siguiente es un proyecto de crowdfunding que por fortuna no prosperó. ADVERTENCIA: Sí está bien enfermo. 😳 pic.twitter.com/2YGYlSfvq1

La escritora, periodista y referente feminista Florencia Etcheves, también se mostró en contra de la reformulación:

Soy feminista y no me gusta ese proyecto. Un clásico es un clásico. No hay vueltas. Hay autoras fabulosas que pueden hacer un clásico para las generaciones futuras con heroinas.