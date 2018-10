MotoGP: Marc Márquez se consagró pentacampeón

Marc Márquez (Honda Team) reafirma que a su edad -25 años- es el mejor piloto de la historia del MotoGP.

Con su victoria esta mañana en Motegi, el español alcanzó su 5º título en la categoría reina y 7º en 9 temporadas -Moto2 (2012) y 125cc (2010)- a los 25 años se convierte en el piloto más joven en alcanzar estos logros.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team) lideró toda la carrera, pero se cayó faltando 2 giros para el final y le dejó el título en bandeja a Márquez.

El podio lo completaron el británico Cal Crutchlow (LCR Honda) y el hispano Alex Rins (Team Suzuki), quedando 4º el italiano Valentino Rossi (Yamaha MotoGP).

Una gran carrera también realizó el español Alvaro Bautista (Angel Nieto), quien ubicó en 5ª posición a la mejor Ducati, arribando 6º el francés Johann Zarco (Yamaha Tech).

Dovizioso, por su parte, se reincorporó y finalizó 18º.

“En diciembre paso por chapa y pintura”

Posterior al podio, durante los festejos, Márquez sufrió la dislocación del brazo izquierdo, que rápidamente fue reubicado por sus asistentes del equipo.

"Lo de tirarme en el suelo no formaba parte de la celebración. Se me salió el hombro y todo durante la celebración. Suerte que estaban ahí Álex y José, para ponérmelo. Eso sí, los bailes de esta noche no los perdonaremos. A final de temporada habrá que operar, en diciembre tocará pasar por chapa y pintura", expresó, entre risas, un eufórico Marc Márquez.

De esta forma, Márquez iguala al australiano Mick Doohan, en 5 coronas en MotoGP. Y con 7 títulos, en 9 temporadas, queda a 2 de Valentino Rossi, en cuanto a palmarés aclarando que a esta misma edad el italiano tenía 6 títulos.

Finalmente, Rossi, quien nunca le aceptó las disculpas al español, por causarle una caída durante el Gran Premio de Argentina, declaró: “Estuvo bien. Se lo mereció porque fue el más fuerte".

La próxima competencia será el venidero fin de semana en Australia.

Imágenes del momento en el que Márquez se disloca el hombro, en pleno festejo.