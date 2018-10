El mensaje viral de un papá que fotografió a Messi y Suárez

El papá de un nene que juega al fútbol compartió en Twitter una foto de Lionel Messi y Luis Suárez que se hizo viral.

En la imagen se ve a los futbolistas juntos, sentados y disfrutando de un partido de las inferiores del Barcelona.

Lo llamativo no fue la foto en sí, sino el mensaje que compartió, que generó miles de comentarios.

Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no. pic.twitter.com/VRPbVwekmC — Vicente Marcador (@vicentemarcador) 13 de octubre de 2018

En otro tuit, agregó: "Y si estos no cuestionan al entrenador ni dan órdenes, tú tampoco lo hagas".

El mensaje que resalta la importancia de que los niños se diviertan y los padres se mantengan al margen tuvo miles de retuits. (TN y La Nueva.)