¿Desconectarse por completo o llevar el smartphone?

La reparadora brisa fresca que llega a través del cierre de la carpa cuando amanece por lo general viene acompañada por el: “uh uh uuhuuuuu” de las torcazas o el diálogo de los pajaritos.

Las ramas se mueven y las hojas se arrastran entre sí. Te levantás, abrís el cierre y sentís el aroma más hermoso del mundo: pino y eucaliptus. Sacás los pies descalzos afuera y los dedos se hunden en la arena.

Sensaciones de irse de camping ¿De qué se trata desenchufarse si no es vivir lo simple de la naturaleza sin preocupaciones?

Sin embargo, en toda esta película posible hay un protagonista potencial: el celular. ¿Lo vas a dejar formar parte de tu escapada a la costa o lo dejarás descansando en la mesita de luz?

Su nombre técnico es “smartphone”. “Smart”, en inglés, quiere decir inteligente.

Si estás seguro de que querés pasarla bien el inteligente tenés que ser vos.

Ok, supongamos que sea indispensable. Llévalo y apagalo. Prendelo sólo si creés que es extremadamente necesario, e intentá controlar esa necesidad de chequear timelines ajenos de las redes sociales más cotizadas. Si no lo hacés, no pasa nada. Te lo aseguro.

No es nada personal eh, pero las vacaciones no se repiten seguido.

Buscá buena sombra, clavá las estacas, abrí la reposera y relojeá un fogón cerca. El mar ya sabes donde está. La pileta también. ¿El resto? Disfrutar, a tu manera.

Para la introspección mirando las estrellas, te dejamos el disco "Campamento”, de la bahiense Dos Astronautas