"Macri me desconcierta, pero si vuelve Cristina me voy de la Argentina", dijo Pamela David

La modelo y conductora Pamela David aseguró en una entrevista que si vuelve Cristina Kirchner, se va del país.

"A veces [el presidente Mauricio] Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no solo no se ve sino que todo empeora", confesó en una nota con Luis Novaresio en A24.

Y agregó: "No creo que sea un gobierno de ricos, esa definición solo le sirve al kirchnerismo. Debe ser mucho más complejo. Piensan en macro y no en el ciudadano de a pie. Le falta barrio, pueblo, le falta caminar".

También se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner.

"No me iría de la Argentina. ¿Vuelve Cristina a la presidencia? Me voy. Pero no vuelve, creo que tenemos un límite", dijo la conductora.

Pamela también reconoció que Cristina "no es la culpable de todos los males, pero sí de muchos".

"Me dolía cómo imprimían en la sociedad un odio en un discurso. Me duele la gente que la quiere tanto y la sigue tanto que no se da cuenta. Fueron muchos años y adoctrinamiento. Al que pensaba diferente le pegaban desde todos lados", detalló.

La semana pasada el actor Darío Grandinetti atacó al gobierno de Macri y pidió "que se vayan y no vuelvan". (Infobae y La Nueva.)