“Por su mal desempeño, Jonathan Luna mató a mi hija”

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

“Después de Jonathan Luna voy a ir por el juez que lo liberó”, había afirmado Mónica Cid pocas horas antes del debate oral que finalizó con la condena a prisión perpetua del detenido por el crimen de su hija Micaela Ortega.

Se refería al juez de Ejecución Penal de General Roca, Juan Pablo Chirinos, quien a fines de 2014 había otorgado el beneficio de salidas transitorias al hombre que engañó y mató a la adolescente bahiense.

El año pasado las diputadas rionegrinas Marta Milesi (Juntos Somos Río Negro) y Marta Bizzotto (FPV) denunciaron a Chirinos ante el Consejo de la Magistratura, que decidió suspenderlo (en una votación dividida) y ordenó que sea analizada su actuación en un jury que se desarrollará entre mañana y pasado.

“Es difícil volver con todo esto e ir lejos para tomar parte. Es fuerte soportar el desapego de todos los que nos ayudaron este tiempo, pero confío en la justicia”, admite Mónica Cid, madre de “Mica”.

Agrega que esta situación significa “remover todo. Más allá de que el autor de la muerte de mi hija fue Jonathan Luna, no puedo dejar de pensar que uno de los eslabones es Chirinos. Por su mal desempeño, por su error, Jonathan Luna mató a mi hija”.

También se analizará la actuación del magistrado en las salidas otorgadas a Ramón Geldrés, quien en 2013 asesinó de tres puñaladas a Claudio Araya, cuando la víctima intentó evitar que le arrebatara la cartera a una mujer.

De la misma forma, se evaluará un caso de mal cómputo de pena, por el cual un hombre permaneció detenido más tiempo que el determinado en su sentencia.

Cara a cara

Mónica y Miriam Iantosca, quienes tras el crimen de Micaela se entrevistaron con Chirinos, fueron citadas para declarar y brindar precisiones de esa reunión.

“Cuando estaba en el Concejo Deliberante escuché que la mamá de Micaela quería verlo, entonces llamé varias veces y finalmente logré organizar una reunión. Fuimos con Mónica y Rosa Castro, que pertenece a la ONG Mamás en Línea”, comenta Iantosca.



De ese encuentro, la exedil recuerda que “nos atendió desplegando toda su artillería de defensa. Nos mostraba que había actuado a derecho y los expedientes de Luna”.

También tiene presente la reacción del magistrado luego que Mónica pusiera sobre el escritorio una foto de “Mica”.

“Hizo algo que fue terrible y nos revolvió todo. Se dio vuelta y sacó la fotografía de su hija. Él siempre estuvo a la defensiva y jamás se hizo cargo de nada”.

Otra causa

Iantosca describe que por entonces tomaron conocimiento de que Luna estaba sospechado en una causa por abuso sexual y que el propio Chirinos había ordenado trasladarlo desde el penal en el que se encontraba detenido hacia Choele Choel para participar de un reconocimiento en rueda de personas.

“Cuando le preguntamos por ese tema se mostró como perturbado. Las tres estábamos haciendo cosas diferentes, pero cuando le preguntamos sobre esa causa él dijo que nunca le habían respondido (sobre el resultado de la diligencia)”.

Agrega que “Luna es señalado por la víctima y cuando le dan el beneficio por eso se fuga”.



Mónica sostiene que en ese momento “vimos su desesperación y recordó lo que había pasado. En el penal nos dijeron que días antes de darle las salidas transitorias, Chirinos había firmado esa ronda de reconocimiento. Nunca se enteró porque no pidió el informe, no le llegó ni lo reclamó antes de dar el beneficio”.

“El procurador refiere al momento de acusarlo que el juez no usó todos los recursos que le da el Estado para actuar a derecho. En su descargo dijo que si hubiera sabido de ese reconocimiento otra hubiera sido su decisión, o sea que él mismo está reconociendo su mal proceder”, explica Iantosca.

Sobre el final, Mónica admite que no le interesa volver a dialogar con Chirinos.

“Cuando fuimos le pedí, como mamá, que él, como padre y ser humano, renunciara. Eso no lo hizo y, por el contrario, todo el tiempo desafía, incluso a través de las redes. Es una persona soberbia y no tengo nada que hablar con él”.

"Cuestionamos varias cosas"

La diputada Marta Milesi sostiene que “denunciamos a Chirinos en el Consejo de la Magistratura por las salidas transitorias que le otorgó a Luna. Seguramente le correspondían, pero nosotros cuestionamos varias cosas en su accionar. Una es que nadie hizo el seguimiento de esa persona que se liberó y no volvió. Segundo, no se investigó bien, porque tenía denuncias anteriores por tener perfiles truchos en Facebook y es la misma forma en que llegó a Micaela y la termina matando”.



Menciona que pese a que la otra legisladora que denunció al magistrado es de un partido contrario, “estas situaciones unen, y más a las mujeres”.

Sobre el caso de la adolescente bahiense, indicó a La Nueva. que “nadie merece morir, pero mucho menos una nena de 12 años. Le coartó la vida a ella y a toda una familia, porque no existe palabras para describir la pérdida de un hijo”.

Por último, indica que “tenemos todas las expectativas de que no esté más en la justicia, porque se trata de alguien que además es soberbio y no reconoce sus errores”.