Apelan al “cambio cultural”

Mientras se potencian los niveles de conflictividad social por el ajuste y la recesión económica, la pobreza y el desempleo pegan fuerte en el Conurbano, la zona más poblada de la provincia de Buenos Aires.

La Gobernación bonaerense se fusiona con la Casa Rosada para enfrentar las críticas, tal vez, apelando a la épica de un Gobierno nacional que suele jactarse de enfrentar las mayores dificultades y “tormentas”, además de arrogarse una ruptura de la política tradicional argentina.

Esa fue la motivación implícita del reciente “Encuentro Nacional de Cambiemos”, en Parque Norte. La estrategia fue dar un mensaje tendiente a fortalecer a la alianza gobernante (PRO, UCR y “lilitos” de la Coalición Cívica) en momentos de turbulencia económica. Mucho más, cuando el propio presidente Mauricio Macri ratifico su intención de ir por la reelección en 2019, tras el segundo acuerdo al que llegó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para ampliar el monto del préstamo económico.

A eso también hizo referencia la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al advertir que "hay que sostener, más que nunca" a la coalición gobernante porque "representa a la gente que quería un cambio cultural, de valores, no solo de política y economía".

Más prudente y en privado, Vidal pide a su entorno no enfocarse en la cuestión electoral 2019 frente a una inflación galopante que profundiza el malhumor social en época de “bolsillos flacos”. Cree en la “intuición femenina”. La demanda de sus votantes, en estos momentos, es que se ocupe de la gestión y dé respuesta a las necesidades de los bonaerenses, no en su reelección como mandamás de la Provincia.

“Esto no sólo nos fortalece como coalición de gobierno sino también nos empuja a seguir junto a la gente que más necesitada está. Recuperar los valores del trabajo, la educación, del respeto y de la unión familiar es un desafío al que no podemos claudicar, más allá de los vaivenes económicos que dificulte nuestro rumbo”, señalaron legisladores bonaerenses una vez concluida la cumbre.

“El único camino posible en la Argentina es ir hacia adelante”, apuntala el secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik. Es que, para el núcleo duro del macrismo una candidatura presidencial de Cristina Kirchner sería “volver para atrás”. Sostienen que la mayoría de la gente volverá a votar “por continuar con el cambio".

Después del mediático lanzamiento de “Alternativa Argentina” el nucleamiento peronista que busca terciar en la pulseada entre Cambiemos y Cristina de Kirchner, con la foto del gobernador cordobés Juan Schiaretti, su par salteño Juan Manuel Urtubey, el tigrense Sergio Massa y el senador rionegrino Miguel Pichetto, el PJ bonaerense le envió un mensaje a ese sector “anti K” en medio de las incipientes discusiones por el Presupuesto bonaerense.

Se sabe, la iniciativa gubernamental de Vidal monopolizará la atención política en el último tramo del año.

Comentan que la movida del jefe partidario peronista, Gustavo “Tano” Menéndez, va más allá de la mera intención de abrir la participación a distintos sectores sociales y legisladores frente a ese debate parlamentario.

En los hechos, implica también, condicionar la actitud de los diputados del “PJ dialoguista” que responden a varios intendentes y que con su voto han contribuido a la sanción de “bolsones de leyes” en lo que va de la gestión bonaerense de Cambiemos. Y, de paso, marcar diferencias con Massa, como jefe del Frente Renovador, cuyos legisladores también se han sumado a ese apoyo.

No pocos señalan al todavía endeble “cuarteto alternativo federal”. Dicen que son dirigentes que trabajan para dividir al peronismo. "Quienes fragmentan el espacio opositor son funcionales a Macri y trabajan para un segundo mandato de Cambiemos", añaden.

Casi como al pasar y en plena era de reducción de “gastos políticos” dentro de la Legislatura por pedido especial de la gobernadora Vidal, un grupo de diputados bonaerenses decidió visitar organismos multilaterales de crédito en Washington, con el pretexto de buscar apoyo antes de la discusión parlamentaria del Presupuesto 2019.

La comitiva legislativa invitada por el presidente “vidalista” de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, estuvo integrada por algunos pares de Cambiemos, “massistas” del Frente Renovador y “peronistas dialoguistas”. El nivel de endeudamiento de la Provincia fue una consuta puntual ante autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Tras el apoyo opositor

En las diagonales dicen que para destrabar la negociación, la Gobernación de calle 6 aceptaría poner sobre la “mesa de negociaciones” la cobertura de 2 o 3 vacantes en el Tribunal de Cuentas bonaerense (uno de los organismos de control previstos en la Constitución que revisa los gastos tanto de municipios como de organismos provinciales) Un sillón para el “massismo” y otro para el peronismo “dialoguista”, si contribuyen, claro, a la sanción de la pauta presupuestaria anual que requiere Vidal.

También dentro de la tropa legislativa de Unidad Ciudadana se aceleran las reuniones de cara al debate por ese Presupuesto 2019. Según adelantan, esta semana legisladores nacionales y bonaerenses se verán las caras para profundizar el análisis del proyecto que el Gobierno nacional envió al Congreso, y que según especulan, marcará la pauta del ajuste de los números para la PBA.

La jefa de la bancada K, Teresa García, está convencida de que el proyecto que enviará el Ejecutivo “vidalista” al Senado contemplará un “fuerte recorte”, por lo que prepara al bloque para una dura pelea dentro del recinto, donde los intercambios retóricos entre García y el jefe del bloque oficialista Roberto Costa (Cambiemos) vienen escalando sesión tras sesión.

Mientras tanto, algunos legisladores van acomodando las piezas para la discusión política que comenzará una vez cerrado el debate presupuestario. Entre ellos, señalan el senador Federico Susbielles, a quién últimamente se lo nota muy activo entre Bahía Blanca y La Plata. Según trascendió, estaría trabajando en un frente opositor para competir por la intendencia bahiense.¿Será candidato? Por ahora evita dar precisiones, pero no lo niega.

Después de un pequeño amague de rebeldía, finalmente la UCR bonaerense cerró filas con el actual titular del partido y vicegobernador, Daniel Salvador, y no habrá internas, al igual que en la mayoría de los comités de distrito.

De esa manera, Salvador seguirá al frente del partido por dos años más, repitiendo en la mesa de conducción casi los mismos nombres que lo acompañaron hasta el momento, con Carlos Fernández y Sandra París, a excepción de Maximiliano Abad, quien le cedió su lugar a Pablo Domenichini, actual director nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado en la cartera educativa que maneja el ministro macrista Alejandro Finocchiaro.

La reelección de Salvador como presidente del Comité Provincia del radicalismo, es un paso más que el dirigente de San Fernando da pensando en repetir el binomio electoral junto a la gobernadora Vidal. Es lo que pretende la UCR, aún cuando existen otros socios interesados en la Vicegobernación.

Además, con este cierre de listas, siguen representados todos los sectores que componen la vida diaria de los boina blanca: el oficialismo post Gualeguaychú, compuesto por los sectores que lideran el propio Vicegobernador, Ernesto Sanz y Federico Storani, sumados los sectores que responden al intendente de San Isidro, Gustavo Pose, quien había amagado con armar lista propia,

El único que quedó al margen del armado es el ex diputado Ricardo Alfonsín. El hijo del ex Presidente mantiene abierta una incógnita grande sobre su futuro, a partir de los públicos coqueteos que el dirigente de pura cepa radical les hizo a los socialistas santafesinos, a Margarita Stolbizer, e incluso al ex gobernador Felipe Solá.

En nuestra región, sobre veintidós distritos, sólo habrá internas en dos de ellos: Bahía Blanca y Adolfo Alsina. En el resto se replicaron las listas de unidad.