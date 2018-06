¿Dará revancha el clima en la campaña 2018/19?

El avance de la cosecha confirma el daño del mal clima sobre el ciclo agrícola 2017/2018; la producción se ubicaría en torno a las 97 millones de toneladas en el consolidado de los siete cultivos principales, casi 30 millones menos que el año pasado, pero el año 2019 podría dar la revancha. Así lo consignaron los especialistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre, integrantes del Instituto IERAL, de la Fundación Mediterránea.

“La caída es claramente infrecuente por su magnitud y sólo se compara con la del ciclo 2008-2009, donde se perdieron 35 millones de toneladas”, manifestaron. Se aclaró que “se estima que las exportaciones de granos y sus derivados industriales, carnes y lácteos, productos que explican casi el 50 % de los envíos totales del país, se podrían aproximar a U$S 26.800 millones en 2018, con un ajuste interanual de U$S 1.550 millones”.

“Los granos aparecen cediendo U$S 2.060 millones (muy concentrados en el complejo sojero) y las carnes y lácteos aportando, pero no compensando, +U$S 510 millones”, dijeron.

Si bien hay factores que juegan en contra, como es el caso de las elevadas tasas de interés y riesgos múltiples, por ejemplo, de mercado o institucionales, “hay otros elementos de peso: buenos precios internacionales, mayor poder de compra del dólar, baja de impuestos que hacen pensar que el sector redoblará su apuesta y buscará en el próximo ciclo 2018-2019 la revancha para la fallida campaña actual”, precisaron.

“Para el país sería muy importante un campo nuevamente en expansión, por lo que significa en términos económicos”, explicaron.

En este sentido, precisaron “como referencia, sólo en lo que hace a la generación de divisas, una producción normal de cereales y oleaginosas en el ciclo 2018/2109 (entre 125 millones y 127 millones de toneladas), acompañada de precios internacionales en niveles similares o no muy diferentes a los actuales, podría aumentar la afluencia de dólares en el próximo año en un monto de entre U$S 3.000 y U$S 4.000 millones”.

En lo que va del año, los precios internos de los granos han subido en forma significativa.

La soja cerró mayo a un promedio de $ 7.200 por tonelada, el maíz a $ 4.300 y el trigo a $ 5.800. Estos valores se ubican 89 %, 80 % y 127 % arriba de los del mismo mes, pero de un año atrás, y hay mayores precios internacionales entre 15 % y 20 % en soja y maíz, 60 % en trigo; una importante suba del tipo de cambio (51 %); y en el caso de la oleaginosa, una menor carga de derechos de exportación. (NA)