Enfermera separada del cargo: "Me cobraron por una vacuna que mi hija no necesitaba"

La mamá de la nena a la que la enfermera le quiso cobrar por ponerle una vacuna habló con La Nueva. sobre cómo se dio el hecho en la salita médica del barrio Napostá.

“Cuando fui con mi hija de 11 años, la enfermera le puso dos vacunas y me dijo que había que agregarle otra. Y yo confié porque la conocía hace tiempo”, contó Mara Recondo, mamá de la nena.

La enfermera le indicó que tenía que pagar la vacuna. Constaba de dos dosis de 700 pesos (una en abril y otra en junio).

“La primera la pagué pero la segunda no se la puse. Ya lo había hecho antes y me parecía normal”, detalló. La mamá de la nena averiguó con su pediatra y se enteró de que no eran necesarias esas dosis.

“Ahora tengo desconfianza porque hasta que no pase el tiempo no me voy a quedar tranquila de que a mi hija no le puede pasar nada”, afirmó.

La familia decidió hacer la denuncia y presentó todas las pruebas que tienen sobre el hecho.

“Esperemos que desde el Municipio se controle y esto no pasé más”, cerró.