Como Corvatta, Vigier dijo estar sorprendido por el posible cierre de Medicina en Pigüé

El rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Hernán Vigier, señaló hoy que los dichos del decano del departamento del departamento de Ciencias de Salud de la UNS, Pedro Silberman, respecto del posible cierre del dictado de Medicina en Pigüé “no corresponden” y resaltó el compromiso tanto de la UPSO como del municipio para que la carrera se desarrolle en forma normal.

“Las declaraciones -de Silberman- fueron una sorpresa para todos. No las esperábamos, sobre todo porque tenemos un trabajo prácticamente cotidiano con el departamento de Ciencias de la Salud por el dictado de la carrera en la zona. Nuestra idea es tratar los problemas y resolverlos”, señaló.

En declaraciones a la programa Radio Gráfica, que se emite por la FM 97.9 en Pigüé, Vigier sostuvo que se están haciendo las indagaciones necesarias para conocer las razones que llevaron a Silberman a plantear la posibilidad del cierre de la carrera.

“Estamos en contacto con el rectorado de la UNS por este tema. También hay que recordar que quien autoriza el dictado de la carrera en Pigüé es el Consejo Universitario de la UNS”, señaló.

Además, destacó el compromiso del municipio de Saavedra y sus funcionarios para el funcionamiento y continuidad de la cursada.

“Los estudiantes no son todos de Pigüé, sino también de Guaminí, Darregueira, Coronel Suárez y Bahía Blanca, que también cuentan con el apoyo de sus comunas”, explicó.

Al respecto, recordó que la UPSO trabajó fuertemente para “que fuera factible el desarrollo de una carrera” de estas características y destacó que, más allá de que los costos de la implementación de la cursada corren por parte de esta universidad, también se ofrecen becas desde la UNS y las comunas de la zona.

“Creo que es prematuro sacar alguna conclusión -sobre el posible cierre de la carrera o su traslado a Coronel Suárez. Me parece que no corresponde buena parte de los dichos de Silberman o decir que no hay compromiso de los actores públicos en Pigüé y de la región”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el viernes habrá una reunión con representantes del municipio de Saavedra, para aclarar algunas cuestiones teniendo ya un panorama más definido.

“Lo importante será la reunión con el rector de la UNS, Mario Sabbatini, a la cual vamos a acompañar al municipio de Saavedra”, finalizó.