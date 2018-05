Corvatta, sorprendido por el posible cierre de Medicina en Pigüé

“La noticia me tomó por sorpresa, sobre todo viniendo de alguien responsable de la Universidad Nacional del Sur”.

Para el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, la posibilidad de que la UNS decida no abrir la cursada de Medicina en Pigüé a partir del año que viene y comenzar a hacerlo en la sede de la UPSO en Coronel Suárez, es una cuestión prácticamente inentendible.

“Es una idea que no me cierra y a la que le encuentro un aroma extraño”, reconoció hace instantes a La Nueva.

Por ello, este viernes mantendrá en encuentro con representantes de la UPSO, el equipo de gobierno y los tutores médicos de la carrera para discutir los pasos a seguir, “y posteriormente voy a pedir una reunión con el rector de la UNS (Mario Sabbatini) para aclarar la situación”,

Corvatta salió al cruce de las razones esgrimidas por el decano del departamento de Ciencias de la Salud de la casa de altos estudios bahiense, Pedro Silberman, quien había señalado a este medio que "faltaba compromiso por parte de la comuna para mantener la carrera en funcionamiento". Entre estas cuestiones, señalaba que el municipio no había facilitado una fotocopiadora para los estudiantes o que no se manejaban los horarios para que los trabajadores municipales pudieran cursar.

“Tenemos un acuerdo con un empresario local, que cobra alrededor del 60% del valor de la fotocopia a los estudiantes de Medicina; los chicos viajan todos los miércoles a Bahía Blanca a cursar y se le pagan los pasajes; también se les da una vianda al mediodía, a través de una empresa contratada por la UPSO. No me cierra para nada que quieran cerrar la cursada”, dijo.

“No puedo creer que por 30 centavos de diferencia por fotocopia se puede trasladar una carrera. Me parecen razones muy pequeñas para hablar de una decisión así”, añadió.

El intendente de Saavedra destacó que la presencia de la UNS y la carrera de Medicina en Pigüé ha sido un hecho por demás resonante a nivel nacional, sobre todo en cuestiones vinculadas a lo político y lo estructural.

“Realmente estoy asombrado. Nadie de la universidad habló conmigo, algo que tendría que haber pasado al presentarse estos problemas. Estas cosas son las que me hacen desconfiar, porque me parecen excusas poco valederas para impulsar una decisión de esta naturaleza”, finalizó.