Alertan sobre robos en autos con inhibidores de alarmas

Si bien en nuestra ciudad aún no se han recibido denuncias por este tipo de robos, la policía alertó a los bahienses sobre una modalidad que se ha repetido en los últimos meses en otros lugares de la provincia, donde ladrones utilizan inhibidores de alarmas para sustraer elementos de valor del interior de vehículos.

Estos dispositivos electrónicos bloquean las señales impidiendo la activación de la alarma y el cierre centralizado de las unidades estacionadas en la vía pública o en playas de estacionamiento de centros comerciales.

El equipo inhibe la señal del control remoto y el receptor del automotor, que queda con sus puertas abiertas sin seguro, situación que los delincuentes aprovechan para consumar el delito.

El aparato es de corto alcance y debe estar próximo al automóvil cuyo propietario desea activar el sistema de seguridad de la unidad, según se indicó en un comunicado difundido por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) bahiense.

En este sentido, el subcomisario Pablo Racosta, quien cumple funciones en la repartición ubicada en la primera cuadra de calle Pueyrredón, dijo que se detectaron hechos de este tipo en la costa atlántica, Gran Buenos Aires y Capital Federal.



“Por ahora no hubo ningún caso en Bahía Blanca. El delincuente se aproxima a un vehículo y mantiene encendido el dispositivo mientras el conductor activa la alarma. El dueño del rodado se va del lugar confiado, porque cree que se activó, pero en realidad no porque el ladrón inhibió la señal”, explicó.

Racosta comentó que “si la víctima no está atenta y no advierte que no se produjo el sonido correspondiente a la activación, el automotor queda abierto y le sustraen las pertenencias que tiene adentro”.

“El aparato se asemeja a una radio chica con una antena, y tiene la frecuencia de la alarma del rodado. Antes y después de esa frecuencia, inhibe la señal, no la anula”, continuó diciendo.

En los últimos meses se registraron una gran cantidad de hurtos con estas características en Mar del Plata, Necochea, Mar de las Pampas y Junín, entre otras localidades.

“Muchas personas denunciaron que dejaron el maletín en su vehículo y después les faltó la notebook, pero las puertas no estaban forzadas ni los vidrios rotos. No se llevan el automotor, porque les interesan los efectos que hay en su interior. Si la alarma no se activa, los ladrones se ahorran el paso de romper un cristal o violentar la cerradura, y rápidamente desvalijan el rodado”, precisó.

“La gente piensa que un vehículo es seguro, por eso deja dinero y otros bienes en su interior”, añadió.



Opiniones



Al ser consultado por el tema el ingeniero Mario Perman, a cargo de una empresa de seguridad electrónica, relativizó la maniobra delictiva.

“Cómo te van a inhibir la señal si vos estás cerrando el auto. El conductor tiene que cerciorarse de que el vehículo quede cerrado”, reflexionó.

Gustavo Gorza, comerciante del rubro alarmas, señaló que al parecer hay dos modelos del dispositivo pero “son muy costosos y de difícil acceso para un ladrón común”.

“Los usan para robar autos de alta gama, no para un coche cualquiera. No se vende en el mercado y lo tiene que fabricar alguien que sepa mucho, como un ingeniero”, finalizó.

Para prevenir los ilícitos



Consejo. Si el conductor advierte que la alarma no se activa, puede optar por el cierre manual del vehículo con la llave en la cerradura de la puerta delantera, lo que permite el cierre mecánico de las puertas del rodado.

Aviso. Para prevenir estos hechos, la DDI pidió que si alguien observa a una persona en actitud sospechosa alerte sobre la situación comunicándose al 911.