La directora del Penna dice que no hay registros de que Mariana Bruna haya pasado por el hospital

La directora del Hospital Penna, Marta Bertín, afirmó hoy que no tienen "ningún registro" de que Mariana Sol Bruna haya pasado por la institución provincial antes de ser abandonada sin vida en el Hospital Español.

Todo surgió luego de que el único imputado hasta el momento, Nicolás Martínez, declarara que antes de ir al centro médico de Estomba al 500 pasó por el Hospital Italiano, donde le pedían dinero para atender a la chica de 15 años, y por el Penna, donde le dijeron que no atendían "esa clase de urgencia".

La chica murió por sobredosis y al parecer ya estaba sin vida cuando Martínez hizo todos los movimientos. Al menos el recorrido quedó acreditado tras el estudio de las cámaras de seguridad, informaron fuentes de la investigación.

"Nosotros no tenemos registro de que haya estado acá", le dijo a La Nueva. Bertín, quien explicó que el hospital tiene un protocolo, conocido como triaje, en el que se ve el grado de urgencia y se le dice a la persona con qué urgencia se lo va a atender.

Según explicó la directora, la mujer que estaba a cargo de la guardia el sábado por la noche sufrió un problema familiar y aún no pudieron hablar con ella, por lo que ese tema "está en curso" para saber si, a pesar de que Mariana Sol no figura en el registro, hubo algún caso particular.

Por el caso liberaron ayer a Nicolás Martínez, la única persona que fue detenida tras la muerte de la joven.

En su declaración ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, Martínez declaró que alguien del hospital provincial se acercó al auto y vio el estado de Bruna, pero luego dijo que no la recibirían.

Sobre el supuesto rechazo de un personal del hospital, Bertín dijo: "No le puedo dar curso a eso porque no es un procedimiento que se haga. No puedo dar una respuesta porque no tenemos ninguna constancia de eso".