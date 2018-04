Qué dijo el fiscal tras la libertad del único acusado

El fiscal Marcelo Romero Jardín habló luego de que liberaran al único detenido tras la muerte de la chica abandonada en un hospital.

"Pensaba que [Nicolás Martínez] iba a seguir detenido", dijo esta mañana por LU2.

Y consideró que debe "reunir elementos de mayor convicción para convencer al juez".

Romero Jardín indicó que no es contundente la declaración de Martínez: "Hay una franja horaria entre las 6 de la mañana y el mediodía donde no da explicaciones serias de por qué no pidió asistencia medica para Mariana Sol [Bruna]".

"Tendría que haber buscado asistencia médica inmediata", agregó el fiscal.

E indicó que si bien Martínez acepta haber consumido, "pudo realizar acciones para lo que hay que tener cierta lucidez". (LU2 y La Nueva.)

Notas del caso

