"Lo justo sería que mi hijita esté conmigo y eso ya no va a pasar"

Eduardo Bustos, el papá de la chica asesinada en el barrio Rucci, contó esta mañana que para él ya no puede haber "justicia" porque lo justo sería "que mi hija esté al lado mío" y que eso "ya no va a pasar".

"A mi hija la mataron por matarla, porque un tipo tenía ganas de matar, no porque salió a robar", remarcó en diálogo con LU2 el hombre sobre el homicidio de su hija Agustina, de 19 años, a la que asesinaron a principios de mes en Piedra Buena al 1.700.

El hombre escribió ayer un posteo en Facebook con el título "¿Y si te toca a vos?" en el que plantea que hasta el momento de ser padre de una víctima nunca imaginó "una situación así".

Por el crimen está detenido Matías Moreno, de 18 años, al que atraparon en un segundo término tras acusar primero y liberar después a 3 menores. Por esa situación inicial y los desmanes que se dieron en una manifestación, se cambió a un jefe de policía y se investiga el accionar de la fuerza.

"Mi hija era una persona común, salía con una mochila de tela de 50 pesos y no era ostentosa", narra Eduardo y manifestó su dolor porque el acusado "va a tener su defensa y sus derechos", cosa que "mi hija no tuvo".

El papá de Agustina apuntó contra el accionar de la Justicia, por sus tiempos y por liberar a personas peligrosas, y contra los legisladores que "legislan por la SUBE y no porque están matando a la gente que labura o que estudia".

Sobre por qué no participó de las marchas en reclamo de justicia y seguridad, Eduardo explicó que "ya no cree" en esas marchas y mencionó el femicidio de Micaela Ortega y dijo que pese a las marchas "nos siguen matando igual".

"Le agradezco de corazón a los padres de los chicos, pero en este momento no veo que me ayude", contó y explicó que está tratando de "recomponerse" en lo psicológico porque es camionero y no puede salir a trabajar temiendo "quebrarse" en cualquier momento.

El posteo

¿Y si te toca a vos?

Yo siempre vi la inseguridad desde el otro lado...

Nunca, NUNCA, imaginé que algo tan doloroso pudiera pasarme a mí.

Mi hijita era poco ostentosa...

Ella salía con una mochilita de tela... de las más económicas... con algún libro, carpeta de estudios y algunas lapiceras. No tenía grandes alhajas... Ni joyas... Un teléfono de gama media... Su billetera tenía documentos y quizá un poco de cambio... Poquísimo dinero.

AL ASESINO no le importó, la mató por esas ínfimas pertenencias... que ni siquiera tienen valor alguno...

Con un golpe de puño hubiera bastado para reducirla y robarle...

AL ASESINO no le importó... La mató porque su deseo era matar...

Que no me venga un defensor de esta basura a decirme que es culpa de la sociedad, de la droga o de lo que sea...

Que no me vengan con que no tiene antecedentes de este tipo.

Que no me vengan con quererme pedir perdón...

¿¿¿Quieren perdón??? Tráiganme a mi hija viva... De otra manera no hay perdón.

Hoy el dolor es cada vez más fuerte... Cada vez que veo esa puerta de su dormitorio espero que se asome y me abrace...

Mucha gente me llena de voces de aliento, de ayuda, pero no me devuelve a mi única hijita...

No hay perdón...

Ahora me tocó a mí... ¿¿Y si te toca a vos??