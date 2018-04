Crimen de Agustina: "Tengo miedo porque destruyeron 2 casas y mi pibe es inocente"

Nancy, mamá de uno de los jóvenes acusados inicialmente de la muerte de Agustina Bustos en el barrio Rucci, dijo esta mañana que tiene "miedo" "porque destruyeron 2 casas y los chicos son inocentes".

"Siempre supe que mi hijo era inocente", comenzó la mujer sobre el chico de 15 años vinculado en un principio al homicidio y por el que ella en otra nota había "pedido perdón", pero hoy dijo que fue un error de interpretación porque le habían preguntado "si era culpable", pero que "mi pibe es inocente".

"Él no tiene miedo porque es inocente", dijo en diálogo con LU2 y agregó que no tiene causas ni antecedentes e incluso es conocido en la escuela "la directora me dijo que ella creía que era inocente".

"Era mentira todo lo que se dijo de que se les había encontrado la mochila con sangre", agregó sobre la causa por la muerte de chica el martes 3 y por la que actualmente está acusado Matías Moreno.

"Entiendo el dolor por el que está pasando la familia", apuntó y agregó que su hijo "estaba 'jalando', pero eso no lo hace un asesino".

Además Nancy lamentó el "daño" que están sufriendo sus otros hijos que tienen miedo por el caso y las imputaciones.

"Tengo dos hijos discapacitados y tienen miedo y no pueden dormir. Mi hija embarazada no quiere ir a tener familia porque le dicen que es la 'hermana del asesino'."

"Todo culpa de la policía que difundió fotos de menores", lanzó sobre las fotos que aparecieron en las redes sociales y que la propia policía está investigando a nivel interno y penalmente.

Por último, Nancy alertó sobre la difícil situación que atraviesa Villa Delfina: "Todos los pibes del barrio se drogan y acá es fácil que consigan todo, pero nadie hace nada".