Qué dijo Vidal sobre los problemas de la educación en la Provincia

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal habló esta tarde sobre el problema en la educación y acusó a los gremios docentes de poner de "rehenes a los alumnos" con las amenazas de paro y denunció el problema del "ausentismo" y de las "licencias truchas".

"No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite. Y menos si tomamos que esa fecha es el comienzo de clases que pone de rehenes a los alumnos y que cada febrero hace que los padres sigan sufriendo la incertidumbre de no saber si van a empezar las clases a tiempo o no", indicó Vidal en la apertura de sesiones legislativas ordinarias.

La gobernadora hizo hincapié en la paritaria docente que se está llevando a cabo y en la que los gremios docentes rechazaron tres ofertas.

Al respecto, subrayó que "no se trata de si la paritaria se empezó a discutir en junio, en marzo o en noviembre del año anterior", ya que "los maestros trabajan todo el año y no puede haber fecha límite" para las negociaciones e insistió en que "no puede ser solo el salario lo que hay que discutir".

"¿No es evidente que muchos de nuestros chicos no están aprendiendo? Estos problemas no se resuelven solo con un aumento de sueldo, con inaugurar una escuela o con decir que el aplazo 'estigmatiza'. No se resuelven rechazando las evaluaciones, como si no ponerle nombre a los problemas los hiciera desaparecer", insistió.

“El año pasado los docentes cobraron lo mismo que los trabajadores que no hicieron paro, pero vamos a encontrar mecanismos para equiparar el salario con la inflación”, dijo y agregó que el centro del debate son los alumnos.

También señaló que hace falta una profunda reforma educativa. “La mitad de los chicos que empiezan la escuela pública no la termina y cada vez más familias eligen las escuelas privadas”, afirmó.

Vidal hizo eje en la cuestión de presentismo en las aulas, lo que aseguró que "impacta en la capacidad de aprender de los chicos", y al respecto, subrayó: "No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo, tenga la licencia por maternidad que le corresponde o se tome vacaciones. Tampoco estamos discutiendo que necesite una licencia para estudiar y perfeccionarse. Estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17 % en las escuelas públicas contra el 5 % en las escuelas privadas, incluso las que reciben subvención estatal".

La gobernadora apuntó entonces que "si de verdad importa la educación, tenemos que cambiar la lógica de la discusión" y agregó: "Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro". (La Nueva. y NA)