"Empezamos a ser atletas sin saberlo": Julius Rono, el keniata que correrá en el Circuito de Reyes

El keniata Julius Rono participará mañana viernes de la nueva edición del tradicional Circuito de Reyes, carrera de calle que se largará a las 22 desde el Teatro Municipal.

Junto al tresarroyense Ulises Sanguinetti, el maragato Matías Roth, el cordobés Brian Burgos, las lapridenses Nadia y Tamara Rodríguez, entre otros atletas, Rono animará la prueba nocturna que, según estos nombres, puede ser una de las mejores de los últimos tiempos.

"Es la primera vez que la voy a correr. Vamos a ver qué pasa. Uno siempre va con la misma fe y ganas de competir, y además conocer un circuito nuevo", indicó Julius, quien nació hace tres décadas en Kapsabet, al oeste de Kenia, y llegó a Argentina en 2008, tras sus pasos por Brasil y Bolivia. Como casi todo keniata, lleva el atletismo en sus genes...

"Kenia es un país donde se fabrican muchos atletas. Ellos viven en altura todo el año, y los terrenos y caminos son muy buenos para entrenar. Además, ya vienen desarrollados desde chicos. Por ejemplo, yo corría hasta 7 kilómetros para ir al colegio. Algunos hacían más. En sí, empezamos a ser atletas sin saberlo", recordó Rono, quien reside en Laprida y viene de ser tercero en el Maratón de los Dos Años, en Río Cuarto.

"El colegio tenía su horario. Si llegabas tarde, tenías tu castigo. Y nadie lo quería, por eso corríamos", describió.

Luego de sus primeros pasos, desde casa hasta el colegio y viceversa, de participar en Provinciales y Nacionales, Julius tomó una decisión que muchos optan en Kenia para poder "vivir mejor".

"Cuando uno se especializa y es atleta profesional puede tomar el camino de salir del país para mejorar la calidad de vida. Hubo varios ejemplos que les hizo creer a los atletas que se puede salir de la pobreza y hacer una vida mucho mejor", comentó el representante lapridense.

"Uno no se olvida de su familia. Cuando te encontrás con una oportunidad así, tratás de mejorar la calidad de vida de ellos también, porque estuve ahí durante mucho tiempo y entiendo las cosas que pasan", declaró Rono: "La mayoría de mi familia --agregó-- está en Kenia. Voy cada tanto a visitarlos".

Con su historia siempre presente, Julius disfruta de estar en Argentina y de sus costumbres.

"Acá me tratan bien, sino ya me hubiese ido (risas). Con el tiempo me fui acostumbrando a comer carne, y asado, porque nosotros en Kenia no lo hacíamos tanto; quizás, una vez o dos por semana, como mucho. Al principio me costó porque pensé que iba a engordar, pero traté de cuidarme lo más posible para que no me pase factura".

—¿Y el mate?

—Tomo. Me costó, pero ya ahora sé hasta prepararlo.

