La mujer golpeada por el primo de Cuchán salió a defenderlo: "Yo quiero aclarar que es una persona excelente"

La mujer agredida por Diego Cuchán, Laura Marques, salió hoy a defender al primo del condenado por descuartizar y quemar en una parrilla a una chica en 2004.

"Es una mentira total que me quiso matar", le dijo a Canal 4. Aunque reconoció que la golpeó.

"Yo quiero aclarar que es una persona excelente. Tuvimos problemas de pareja como cualquiera por una discusión que no tendría que haber pasado pero en realidad no es que me amenazó de muerte ni nada por el estilo. Fue esta ocasión y nada más", aseguró.

Ayer Diego Cuchán quedó detenido acusado de estrangular y amenazar de muerte a Marques, además de tenencia ilegal de arma de fuego. Diego es primo de Pablo Cuchán, quien fue condenado por el crimen de Luciana Moretti.

"Es una acusación gravísima que yo voy a hablar con mi abogado porque el hecho de que sea Cuchán no tienen por qué acusar. Esto a mi no me gusta", insistió la mujer.

Y relató: "Fue un forcejeo y yo también le pegué. Pero de ahí a quererme matar, hay un largo trecho".

El parte policial enviado ayer agrega que los policías registraron el auto de Cuchán poco después de las 3 de la madrugada y encontraron un revólver, balas y un cuchillo, por lo que quedó detenido.

La autoridades explicaron que el hombre reconoció ser primo del condenado por la muerte de Luciana Moretti, aunque contó también que no tiene trato con quien ahora vive en Monte Hermoso.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

