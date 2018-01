UOCRA: Monteros dijo que las armas y el dinero hallado en Monte Hermoso no le pertenecen

El extitular de la UOCRA, Humberto Monteros, detenido a mediados de mes junto a otros 13 miembros de la cúpula del sindicato de la construcción en el marco de una causa por asociación ilícita y extorsión, declaró en otra investigación paralela que se inició tras el allanamiento de una vivienda en Monte Hermoso y dijo que las armas y el dinero hallado en ese lugar no le pertenecen.

Monteros fue indagado por la fiscal Paula Pojomovsky, de la UFIJ Nº 15, en la instrucción penal preparatoria que se puso en marcha por el secuestro del armamento y aseguró ser inocente.

Durante el procedimiento se incautó una escopeta recortada calibre 16 y una pistola calibre 9 milímetros, además de proyectiles de diferentes calibres. En el sitio también secuestraron 5 millones de pesos y 100 mil dólares.

"Las armas que describen no son de mi propiedad, no las reconozco como mías. No son de mi propiedad", afirmó, al tiempo de indicar que no tiene autorización para portarlas.

Agregó que "yo estaba hace poco en la casa y no soy el único que usa esa propiedad" de Río Iguazú al 500.

En este sentido, destacó que el inmueble es de su exmujer y que el sitio es utilizado también por familiares de ella y conocidos.

Respecto de las armas, reiteró que "cuando la policía las encontró era la primera vez que las veía".

Describió que había llegado al sitio el viernes anterior junto a su nueva pareja y que no sabe si permaneció alguien más allí mientras él estuvo en Buenos Aires, donde estuvo internado por problemas de salud.

"Desde principios de diciembre hasta el día que fui detenido estuve viviendo en el domicilio en que me detuvieran, salvo dos semanas cortadas en las que estuve en Buenos Aires por controles médicos. Del último viaje regresé el 6 de enero".

Al ser indagado sobre una valija en la que se encontró en una habitación matrimonial con un arma calibre 16, dijo que no es de él y no la había visto antes.

Aclaró que al llegar a Monte Hermoso se instaló en el departamento de al lado y que como arribaron familiares de su actual pareja se trasladó al dúplex donde aparecieron esas valijas.

Finalmente indicó que "la valija que tenía el dinero y el arma no la había visto antes".