Tarifas: algunos consejos muy sencillos para no pagar de más

En tiempos de bolsillos flacos, ahorrar es la premisa. Con una inflación que no da tregua y la recomposición tarifaria decidida por el gobierno nacional, cada peso cuenta.

A continuación, algunos tips que pueden ayudar en su economía familiar.

• Utilice luces LED. Puede significar el ahorro de hasta la cuarta parte del consumo con respecto a las de bajo consumo. Se recomienda para una cocina de una familia tipo (consumos de hasta 200 kilovatios por hora) lámparas LED de entre 5 y 8 watts. Vale resaltar que para el caso de grandes superficies, el ahorro de consumo permite amortizar la inversión efectuada en luces LED en alrededor de un año.

• Apague los artefactos eléctricos que no está usando. Aunque no lo parezca, un televisor o una PC prendida está consumiendo energía eléctrica.

• Revise sus calefactores en forma periódica. Es importante verificar que estén limpios, ya que, de lo contrario, se consume más gas. Vale recordar que, además, deben tener una ventilación adecuada que evite emisiones de monóxido de carbono. Una forma sencilla de corroborarlo -en artefactos de tiro natural- es que la chimena de salida se caliente rápidamente. De lo contrario, consulte con un profesional matriculado.

• Apague los pilotos de los calefactores, sobretodo, a la noche.

• Cuando caliente agua en una pava o una olla poner la hornalla en el máximo no reduce los tiempos de ebullición. El fuego debe estar abajo de cada utensillo, sin rebasarlo, ya que no sólo no se incrementa el poder calórico, sino que sube el consumo de gas.

• Tenga en cuenta que si toma un baño de inmersión, gasta alrededor de entre 150 y 200 litros, muy por encima de los que se consumen con una ducha normal.

• Compre solamente electrodomésticos clase A. Para identificarlos, estos productos tienen una etiqueta donde se especifica su clase, que no es otra cosa que una medida de su eficiencia energética. Así, los clase A ostentan la mayor, ya que realizan la misma prestación, pero con un menor consumo.

Esta nota fue realizada gracias al asesoramiento técnico del ingeniero electricista Francisco Castro.