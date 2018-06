Una amiga de Nahir Galarza reconoció en el juicio que le pegó a Fernando Pastorizzo

En la tercera audiencia del juicio a Nahir Galarza por el crimen de su novio, Fernando Pastorizo, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, una amiga de la joven reconoció que llegó a golpear a la víctima.

Se trata de Sol Martínez, a quien Pastorizzo señaló como quien colaboró con Galarza para golpearlo a la salida de un boliche, en la casa de la segunda, 4 días antes del asesinato.

La joven, en una audiencia a la que no asistió Nahir, contó que le aplicó una "piña" en el ojo a Pastorizzo porque su amiga le había mostrado marcas de una supuesta agresión por parte del joven.

Martínez dijo que el joven no contestó la agresión, comenzó a llorar y aseguró que sería incapaz de agredir a una mujer. También señaló ante el Tribunal que la pareja se conocía hacía unos 3 años y medio, y que no se enteró de agresión alguna contra Nahir por parte de Pastorizzo.

La declaración podría ser importante a la hora de evaluar el pedido de la defensa para que el caso sea considerado como un "homicidio simple" en el marco de un caso de "violencia de género".

En la segunda audiencia se había escuchado testimonios de allegados a Pastorizzo que indicaron que el joven relató por medio de mensajes de whatsapp como había sido golpeado por las jóvenes en el interior de la casa de los Galarza el 25 de diciembre por la mañana, 4 días antes del ser ultimado a balazos por Nahir.

De acuerdo con el Diario el Sol de Gualeguaychú, tras el crimen Martínez fue apuntada por allegados a la víctima y decidió marcharse de la ciudad, mientras que el 5 de enero publicó un posteo en la red social Twitter en el que se despega de Galarza.

"Es lamentable pero es la verdad, estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados", sostuvo en su tuit.

"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hija de puta, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con él después de eso. Ahora ¿soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor, gente", añadió por el mismo medio.

El crimen

El crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió el 29 de diciembre último alrededor de las 5 y Galarza confesó horas más tarde haber sido la autora de los disparos.

La joven dijo que la agresión fue cometida con el arma reglamentaria de su padre que es efectivo de la Policía de la provincia de Entre Ríos.

Sin embargo, en una segunda declaración ante el fiscal, cambió la orientación del relato y aseguró que había accionado el arma en forma accidental en un contexto de violencia de género. (NA)