Nacimiento de Belgrano

El 3 de junio de 1770 nació en Buenos Aires el profesor y doctor Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, creador de nuestra bandera.

Perteneció a una familia adinerada del Virreinato del Río de la Plata, cursó sus estudios de abogado en España. De regreso a su patria, actuó en la formación del primer gobierno patrio, fue periodista y militar, defendió la educación popular, la necesidad de cultivar la tierra y el comercio libre.

Fue un verdadero adelantado en sus ideas y su mayor objetivo fue luchar por una patria libre. Fue jefe del Ejército del Norte, donde tuvo derrotas y victorias y fue tal su entrega por ver crecer a su país, que enfermó y a la edad de cincuenta años falleció el 20 de junio de 1820 en la mayor pobreza.

Su lápida fue un mármol de su cómoda y la paga del médico que lo asistió su reloj de oro.

Marta Carlavan

Presidenta del Instituto Belgraniano

Bahía Blanca

Un premio para todos

Después de agradecer a la Asamblea Constituyente por el premio que le habían otorgado, Manuel Belgrano decía:

“Cuando reflexiono que nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota, que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas, que estas son un escollo de la virtud que no llega a despreciarlas, y que adjudicadas en premios no solamente son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que, por principal objeto de sus acciones, subroguen el bienestar particular al interés público, sino que más bien parecen dirigidas a lisonjear una pasión seguramente abominable en el agraciado, etcétera.

“He creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de la Patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras”.

De él puede decirse lo expresado por el historiador Juan Hampden: “Fue grande sin pretenderlo y encontró la gloria sin buscarla en el camino del deber”.

Vicente Paladino

Bahía Blanca

Impuestos, tarifas

¿No sería posible que, haciendo un estudio de la población separando por categorías -creo que hay gente muy capaz para realizarlo-, grupos o sectores que de acuerdo a su forma de vida puedan abonar servicios e impuestos sin ver perjudicados sus ingresos? Se sabe que los jubilados y pensionados están bien identificados, no sé si sera verdad, pero a algunos le vinieron importes que son imposibles de pagar con los magros ingresos. Hay grandes empresas que también están bien identificadas y de acuerdo a sus movimientos seguidos por sistemas(ARBA, AFIP, etc.) saben cuánto les queda de sus ganancias y qué pueden abonar en servicios. Hoy un jubilado o pensionado está temblando no sólo por sus achaques de salud, sino por las boletas que le pueden llegar, o sea a los grandes problemas ya existentes se le agregaron más. No puede ser que a esa altura de la vida, después de trabajar tantos años, ahora sean castigados y en vez de gozar de una vida agradable y sencilla y de poder disfrutar de los sacrificios que tuvo que realizar durante los tantos años de trabajo, tengan que pasar penurias por no poder abonar los servicios esenciales. Hay personas que no se levantan de la cama para no gastar gas o luz, se levantan para merendar con los minutos contados para ahorrar gastos. ¿Será tan difícil acomodar estas cosas tan graves con todos los adelantos técnicos que existen? Creo que no: sería una tarea sencilla separando las clases sociales y ahí si ver qué les pueden cobrar para que la vida no sea una penuria

Rubén Nicoletti

Bahía Blanca

Unidad y organización

Recuerdo mi juventud, cuando luchábamos por una Argentina más justa, más libre y más soberana, que desde el gobierno nacional impulsaba Perón, con la participación de una mujer que, en forma apasionada, se dedicaba a los más humildes desde la fundación que ella misma había creado. Me refiero a Eva Duarte de Perón. Todas las conquistas sociales pudieron alcanzarse con lo que el general llamaba: “Organización y Unidad” y con un movimiento obrero organizado, unido y leal a la causa de la justicia social.

Hoy, la división por intereses personales de la clase dirigente, tanto política como gremial, nos lleva a tener que padecer un gobierno que precisamente llegó para invertir las cosas, llevando a gran parte de los argentinos a la miseria. Podemos ver la poca importancia que este gobierno le presta a la salud y a la educación. La desocupación, el empleo en negro, con salarios miserables hacen que casi un cuarenta por ciento de los argentinos esté bajo la línea de pobreza. Que un jubilado tenga que vivir con un haber que no supera los 7.600 pesos o un asalariado con menos de 12.000 pesos, se debe a la falta de unidad y organización del movimiento obrero. Perón fue muy claro, cuando advirtió: “Si no estamos unidos, retrocederemos cien años”. Es de esperar que la realidad se revierta ya que está en juego el futuro y la grandeza de la Patria.

Julio Verdino

Bahía Blanca