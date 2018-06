Dalma Maradona le dedicó un mensaje a su papá y hablan de reconciliación

Dalma Maradona escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para su papá y se habla de una reconciliación.

Luego de la derrota de la selección argentina frente a Croacia, varios famosos expresaron su decepción en las redes sociales y criticaron al equipo de Jorge Sampaoli. Dalma, en cambio, le mandó un nostálgico mensaje a su papá.

"No sé si te extraño más dentro o fuera de la cancha...", escribió la hija del Diez.

Dalma y Diego se distanciaron luego de la boda de la hija del DT: Diego no fue y la relación cambió.

"No sé por qué se arma todo este candombe, porque yo lo hablé con Dalma, le dije que si podía iba, pero justo nos jugábamos la vida con 30 familias. Yo tengo 30 jugadores con familia, con hijos", se había defendido el Diez en ese entonces.

Luego, llegaron los rumores de que Diego había pagado el costo total de la fiesta de casamiento.

Dalma lo negó: "No entiendo por qué dicen una cifra de mi casa que no es real. La casa la compré hace mucho tiempo. Tuvimos que refaccionarla, por eso me mudé hace poco. A mi papá le devolví un auto, así que por ese lado no me pueden correr. Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo".

Ahora, parece que el conflicto quedó atrás. Dalma no solo le dedicó el tuit, sino que también lo defendió de las críticas de sus seguidores. "¿Tenés papá? Vos preocupate por él y yo me preocupo por el mío", escribió, contundente. (TN y La Nueva.)