Fabián Sahdi: "Con más rodaje, al Provincial vamos a ir más potenciados"

Con un trámite similar al del partido de ida, Bahía Blanca venció a Punta Alta por 83 a 73 en el duelo revancha del Zonal de Mayores de básquetbol y selló su clasificación al 73º Provincial.

El certamen se disputará en San Nicolás, entre el miércoles 4 y el sábado 7 de julio, y Bahía intentará conseguir el tetracampeonato, ya que ganó las ediciones de 2015 (en Olavarría), 2016 (Punta Alta) y 2017 (Olavarría).

"Un poco nos costó por conocimiento, incluso ni siquiera mis compañeros pudieron entrenar mucho antes que yo me sumara por la carga de partidos que tiene el torneo local; y también costó porque Punta Alta jugó bien", señaló Fabián Sahdi, el jugador de más renombre que integra el plantel bahiense.

Lo cierto es que tal como en el duelo jugado en cancha de Villa Mitre, Punta Alta le dio más de un dolor de cabeza a Bahía más allá de saber de antemano que debía ganar por más de 14 puntos para clasificar (la ida fue 92-78 para Bahía).

"Ellos propusieron un juego menos vistoso, atolondrado, y quizá nosotros no estamos acostumbrados a ello, caímos en eso y claramente los benefició. Cuando pudimos frenar un poco la pelota, tanto en Bahía como acá, y poder hacer las cosas a nuestra manera, fue cuando pudimos sacar la diferencia", añadió el base.

La premisa de poner la bola adentro con Filippa y Bellozas, más un explosivo pasaje de Pordomingo, le permitió al local sellar un parcial de 15-0 y escapar 21-9 a 2m31 del 1ºC.

Incluso, la máxima se estiró a 32-17, a 7m06 del descanso largo, con doble de Lucchetti. Es decir, la selección de Munafo gozó -momentáneamente- de la diferencia necesaria para lograr la hazaña.

Aunque a esos 15 de luz, Bahía le respondió con tres triples en fila (Miguel, Harina y Sahdi) y encaminó el rumbo.

Los citados aciertos a distancia dieron pie a un segmento de 17-1 para Bahía, llegándose a colocar 34 a 33 al frente.

"No creo que uno se relaje porque sabe que lo va a ganar. Cuesta adaptarse, ya no son los equipos de antes que te presentabas y era anecdótico. Los últimos años vienen haciendo las cosas bien. Recuerdo el Provincial que se jugó acá, el partido con Punta Alta también estuvo bien bravo. Repito, cuando hicimos lo que ellos proponían salimos perdiendo y cuando pudimos plasmar nuestro básquet fue cuando nos sentimos más cómodos", sostuvo el conductor de Comunicaciones de Mercedes en la última Liga Nacional.

Tras el descanso largo, Bahía empezó a adueñarse del ritmo. Y, por ende, del partido.

Punta Alta ya no discutió tanto el rebote (bajó de 23 a 18 de un tiempo al otro), no pesaron Bellozas-Filippa (ambos hicieron 16 puntos en la primera mitad y 8 en la segunda) y de no ser por el atrevimiento de Diego Trejo y algún triple aislado de Coronel (2-10), todo se hubiese resuelto antes.

Encima, no pudo regresar Ezequiel Pordomingo, quien tras una bandeja a 1m18 del entretiempo cayó sobre un fotógrafo que se ubicada debajo del aro y se dobló la rodilla. El jueves le harán estudios para confirmar el grado de la lesión.

Al margen, Bahía pasó al frente en varias oportunidades durante el 3ºC, segmento en el que brilló Pennacchiotti y Elías se dio el gusto de anotar un triple desde la esquina. Sin embargo, recién le torció el brazo a Punta Alta a 4m46, cuando un recupero de Sahdi derivó en falta antideportiva de Coronel: 66-69.

En lo sucesivo, Chaves acertó desde 6,75 metros, Dottori siguió produciendo y el local dejó de presionar, entendiendo que el sacrificio ya estaba dado y que nada iba a modificar el final.

"Con más rodaje, al Provincial vamos a ir más potenciados. Igualmente, creo también que va a haber mucha paridad; tenemos que ir tranquilos a hacer nuestro trabajo, no desesperarnos, no volvernos locos cuando nos vemos atrás en el marcador porque muchos de los seleccionados van a ir con muy buenos jugadores y hay que estar atentos. Nosotros tampoco somos unos nenitos (sic), tenemos un buen plantel, pero hay que tratar de hacer las cosas en equipo para poder plasmarlo", completó Sahdi.

Esta es la síntesis

Punta Alta (73): E. Pordomingo 8, M. Jaimes 3, G. Canella 9, J.I. Bellozas 13, F. Filippa 11 (FI); D. Trejo 15, J.P. Coronel 6, G. Mallemaci 0 y L. Lucchetti 8. DT: Gustavo Munafo.

Bahía Blanca (83): F. Sahdi 6, L. Chaves 11, A. Dottori 19, R. Heinrich 8, F. Pennacchiotti 15 (FI); C. Miguel 7, F. Harina 9, B. Pallotti 0, E. Giménez 2, F. Ruesga 0, V. Bettiga 1 y F. Elías 5. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Punta Alta, 26-17; 38-38 y 60-57.

Tiros libres: Punta Alta, 18-26 y Bahía Blanca, 15-23.

Cinco faltas: Coronel (P).

Árbitros: Alejandro Chantiri (Olavarría) y Guillermo Goizueta (Tres Arroyos).

Estadio: Armando Traini (Altense).

Serie: Bahía, 2-0.