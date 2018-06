Bevilcqua sobre la ley: "No me resigno a pensar de que esto se defina por el más débil"

El exintendente de Bahía y actual diputado por el Frente Renovador, Gustavo Bevilcqua, dio su discurso esta madrugada en el Congreso en medio del debate por la despenalización del aborto.

"No me resigno a pensar de que esto se defina por el más débil", dijo Bevilacqua y agregó que el aborto "no es como el tráfico que alguien dice: 'siga siga', esto es muerte".

El exmandatario de la ciudad, que arrancó su discurso a las 4:35 de la madruga, criticó la creación del proyecto de ley.

"¿Creemos que esta ley es buena, justa y equitativa? Es una ley sesgada", afirmó.

Por otra parte, señaló que hay un derecho a la vida que hay que respetar y que nadie puede estar de acuerdo con el aborto.