Christian Long, vice de Olimpo: “Lucas Villarruel sabe que nunca le mentí”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Mi idea es rescindir, pero quiero cobrar hasta el último día trabajado, algo que la dirigencia no comparte porque sigue poniendo trabas. Estoy dispuesto a resignar el mes y medio (mitad de mayo y todo junio) donde no voy a trabajar porque ya no estaré en Olimpo, tal como hicieron los compañeros (Anchoverri, Cahais y Tellechea) que ya se fueron. Con ellos arreglaron y conmigo no. Y no entiendo porqué”.

Esa declaración del volante Lucas Villarruel, en una nota exclusiva a La Nueva. publicada ayer en nuestro sitio web, fue la que más irritó a la dirigencia aurinegra.

Sin embargo, los máximo referentes de la CD no se desesperaron por salir a contestar de inmediato y fue el vicepresidente primero Christian Long quien exigió derecho a réplica con altura, con respeto, sin resentimiento y sin herir susceptibilidades.

“Antes que nada quiero aclarar que Villarruel, desde que nosotros estamos al mando del club, se ha comportado como un verdadero profesional. Tengo diálogo fluido con Lucas y sé que si nos sentamos a charlar vamos a llegar a un acuerdo para rescindir el contrato de común acuerdo”, declaró el ex fiscal provincial.

“Que él y otros tres futbolistas profesionales hayan jugado en el equipo de la Liga del Sur -agregó-, no fue un castigo de parte nuestra. Al contrario, tienen contrato con Olimpo y el hecho de bajar al torneo local es defender el prestigio del club”.

Y complementó su pensamiento: “A ver... El técnico anterior del equipo profesional (Christian Bassedas) lo separó del plantel y el que asumió ahora interinamente (Darío Bonjour) tampoco lo tuvo en cuenta. Entonces, como Villarruel y otros jugadores son patrimonio del club hasta el 30 de junio, quisimos jerarquizar al conjunto que participa en la competencia local con ellos como `refuerzos'. Y lo vamos a seguir haciendo con todos aquellos profesionales que no lleguen a un acuerdo para rescindir”.

Inmediatamente, Long se refirió a las dudas que planteó Villarruel con esta frase: “Si mis compañeros que se fueron cobraron hasta el último día que trabajaron y arreglaron sin problemas, ¿por qué yo no? La CD pretende que yo deje sin efecto dinero de los meses ya trabajados, pero no es así. Les aclaré que ya estoy haciendo un esfuerzo en resignar un mes y medio sin percibir un peso”.

“Eso no es cierto -aseguró Long-. A Villarruel también se le va a pagar hasta el último día trabajado. A él, como a los demás, se le pidió rescindir antes de tiempo para que se beneficien las dos partes. El club puede hacer un ahorro y ellos quedan en libertad de acción en un momento donde el mercado está en silencio y pueden negociar con quien quieran”.

—-Si no entiendo mal, Villarruel va a cobrar estos días de mayo, donde entrena solo con un “profe” y juega en la Liga del Sur.

—Por supuesto.

—Entonces hay alguien que miente...

—Yo no miento. Villarruel siempre supo que iba a cobrar hasta el último día trabajado. Si él se habría ido en abril, no se le pagaba mayo, creo que es sencillo, ¿no?

—¿Por qué Villarruel está tan enojado con la dirigencia, porque en la entrevista aclaró más de una vez que a su representante no le atienden el teléfono?.

—Preguntale con qué dirigente está enojado, porque conmigo no. Siempre atiendo cuando me llama; de mi no puede decir nada.

—Ahora, Bassedas no tenía en cuenta a Villarruel, ¿pero no era porque la dirigencia se lo había exigido?

—No importa qué fue lo que sucedió; tampoco las razones. Villarruel no jugaba con Bassedas y tampoco lo hace ahora con Bonjour, esa es la verdad. Entonces, si no llega a un arreglo, se tendrá que quedar hasta fines de junio jugando en la Liga del Sur.

—¿El salario de Villarruel era uno de los más altos del plantel?

—Si.

—¿Nunca pensaron en renovarle el contrato?

—Imposible. Es el segundo préstamo, y si queremos que se quede, tenemos que hacer uso de la opción de compra establecida por Huracán, que ronda casi en los 700.000 dólares. Opción totalmente descartada.



Long, entre el vice segundo Hernán Albizu y el presidente Mauro Altieri. Foto: Archivo-La Nueva.

—Lucas también aseguró que le deben tres meses de sueldo. ¿Es cierto?

—La semana que viene, el plantel cobra marzo. Vamos a quedar debiendo abril, es decir un mes atrasado, algo muy normal en los clubes del fútbol argentino.

“Además, Villarruel sabe que va a cobrar el suelo mensual con el monto real, no se le va a descontar nada. No tiene motivos para quejarse. El se compara con los arreglos que hicieron Tellechea y Cahais, pero si el representante de él no se puso de acuerdo con Mauro (Altieri, presidente olimpiense), no es culpa de toda la Comisión Directiva. En toda negociación hay que ceder para llegar a un punto en común. No hay ganadores ni perdedores, tampoco culpables o inocentes”.

“Vamos a armar un equipo competitivo”

El hincha se pregunta: “¿qué va a pasar con Olimpo en la próxima edición de la B Nacional?

“Vamos a armar un equipo competitivo con la idea de volver a Primera”, aseguró Long.

“Muchos cuestionan: ¿dónde van a conseguir los recursos económicos para armar un equipo que pueda pelear el ascenso? No hay que ir a buscar fondos a ningún lado, sólo tenemos que ser inteligentes para armar el plantel. En vez de traer 18 refuerzos, hay que contratar a 7 u 8 que se pongan la camiseta y sean titulares. Y que esos jugadores tengan sueldos acordes a la categoría. No se puede seguir pagando fortunas por futbolistas que cumplen con dos o tres partidos por torneo”.

“No es cuestión de salir a buscar plata, es saberla administrar. Algunos dicen que lo que vamos a recibir de la B Nacional no nos va a alcanzar, pero lo que recibíamos de la Superliga, con descuentos por un plan de pago que hizo la comisión anterior, tampoco nos alcanzaba para cubrir el presupuesto del plantel. Y estamos poniendo la cara para pagar y cumplir con todos”.

“El hincha debe saber que no se van a traer refuerzos al por mayor, que se va a respetar a los jugadores del club y que los que vengan tendrán que acompañar a los pibes que ya están teniendo rodaje en Primera. No se pagarán sueldos exorbitantes por jugadores que no están a la altura de las circunstancias”.

—¿Consiguieron nuevos sponsors?

—Estamos en eso.

—El lunes, ante San Francisco por la Liga del Sur, ¿quienes van a jugar?

—Los que no lleguen a un acuerdo para rescindir en el transcurso de esta semana. Te adelanto que Ojeda, Vila y Pantaleone podrían ser de la partida. Son jugadores que Bonjour no tiene en cuenta.