Midget: “Pensar que hay categorías que luchan para juntar 20 autos", dijo Facundo García

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El escalofriante avance del tiempo, sumado a la vorágine y popularidad por la que atraviesa en estos días el midget, algo ya sabido y comprobado por todos, exige renovación y actualización constante.

No hay que dormirse en los laureles, y eso bien lo sabe Facundo García, actual presidente del Club Midgistas del Sur, quien desde hoy encabezará oficialmente su primer certamen invernal al frente de la institución.

"Ya está todo encaminado para lo que viene. En estos momentos estamos abocados a la parte económica del club. Aunque no parezca, todo lo que infiere a la institución, en cuanto a infraestructura, empleados, insumos y gastos fijos, nos obliga a gastar mucho. Tenemos que ordenarnos en eso, porque durante el invierno, con apenas cuatro fechas, que encima no generan lo mismo en relación al verano, no nos sobra nada", contó García.

"A partir de julio -agregó- queremos proyectar algunas obras y ver qué tan viable pueden ser para concretarlas de cara al verano. La idea es armar el hospital, las oficinas para el club y ampliar el salón de usos múltiples".

Mejor no adelantarse. Antes de proyectar hacia el próximo verano, está la actualidad y lo que acontecerá, desde las 12.30, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

El certamen invernal 2018 pone primera...

"Es una cosa de locos, difícil de entender. Tener 19 debutantes, 15 pilotos que vuelven, y 134 autos habilitados para correr es increíble; pensar que hay categorías que luchan para juntar 20 autos... Esto no tiene límites", reflexionó García.

La categoría parece estar exenta de los golpes que recibe diariamente la cruel economía argentina.

Llamativamente, ello está lejos de atentar contra su integridad.

—¿Puede afectar en alguna medida organizar un espectáculo con tantos autos?

—Hemos tenido fechas de 120 autos en el invernal pasado, así que, creo, no será una complicación desde ese punto de vista. Seguramente tengamos entre 120 y 125 autos para esta fecha. Lo único que nos puede atrasar un poco el desarrollo del espectáculo son las pruebas de suficiencia; pero por eso arrancamos con las mismas a las 10.30.

—¿Y con respecto al acompañamiento del público?

—No creo que afecte la convocatoria. Habrá gente que almorzará en la pista y otra que a lo mejor aparecerá más tarde. Hay que tomar de parámetro la primera y ver cómo va desarrollándose el espectáculo. Pero la locura del midget todo lo puede, así que no nos preocupa eso.

—¿Realizarán alguna modificación reglamentaria?

—Sí, para la segunda fecha, si algún piloto de los 52 que conforman la clase 1 no cumple el reglamento y queda fuera del próximo Estival, se lo reemplazará con un piloto de la clase 2. Es decir, se respetarán los 52 cupos; en caso de liberarse uno o más, se los reemplazará. Por ejemplo, Marcelo Weimann y José Giambartolomei confirmaron que no corren. Pero, de todos modos, tenemos que esperar hasta la segunda para que quede estipulado reglamentariamente.

—¿Qué hay del comisariato deportivo?

—Quedamos sorprendidos por cómo Hugo Giménez y Rodrigo Buiani respondieron a las exigencias de la competencia. Me saco el sombrero con ambos, porque lo tomaron con mucha responsabilidad y tranquilidad el desafío del encuentro nacional, y lo hicieron muy bien. La idea es que, al no poder seguir Walter Renero (NdR: debuta su hijo en la categoría), continúen junto a Fernando Sarazola y Carlos Gelardi, quienes seguirán siendo los veedores en pista.

¡Basta de palabras! El show vuelve a escena, con 134 animadores habilitados para tomar protagonismo en el óvalo de Aldea Romana. A las 12.30, el semáforo volverá a encender las ilusiones...

“Lo de la intervención fue algo mediático”

Todavía perduran los interrogantes sobre lo ocurrido a una fecha del cierre del estival pasado, cuando una supuesta orden de intervención municipal, amenazó con irrumpir contra la actual comisión del CMS.

Luego de haber aclarado la situación, documentación legal mediante, y a casi dos meses de lo acontecido, Facundo García continúa aguardando respuestas...

"Estamos esperando que Personería Jurídica nos entregue el libro de socios para poder llamar a asamblea, que es lo que tanto necesitamos. Si me preguntás ahora, yo la haría mañana. Pero realmente, sin el libro, no podemos. Vamos a hacer todo por la vía legal, como corresponde", detalló.

"El tema de la intervención, de la que tanto se habló, fue algo mediático. El club nunca recibió ninguna orden de ningún tipo. En ese caso hubiese sido el primero en decirlo y reconocerlo. Cuando se habló, puse la cara y mostré toda la documentación. Llegué al intendente, le expliqué cómo eran las cosas y me reconoció que teníamos todos los pasos legales. A ellos, únicamente les solicitaron tres posibles interventores. Pero al día de hoy no llegó ningún informe ni intimación de nadie", reconoció.

"El apoyo de los pilotos fue total. El club es de ellos, y realmente me sentí muy acompañado por todos" cerró el hijo de Norberto.

Entradas y horarios

El portón de boxes abrirá a las 9 y cerrará a las 11:30. Desde las 10, el público podrá acceder a las instalaciones del Héctor Evaristo Plano.

A las 10:30, los pilotos debutantes ingresarán al centro de pista con sus unidades para dar comienzo, quince minutos más tarde, a las respectivas pruebas de suficiencia.

El espectáculo se pondrá en marcha a las 12:30, con el desarrollo de la primera serie de la clase 2.

La entrada general tendrá un costo de 150$. Jubilados y socios deberán abonar 100$; mientras que los menores pagarán 60$.

Para autos, el precio de estacionamiento será de 80$; y para los camiones, de 250$.