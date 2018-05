Cartón Lleno: última tanda de números

Es indudable que nuestros queridos lectores no están haciendo bien los deberes esta semana. De no aparecer apostadores que hayan completado su tarjeta, la próxima jugada disfrutaríamos, como lo establece el reglamento, de un superpozo de 40.000 pesos. El sábado en la edición impresa de "La Nueva." publicaremos todas las grillas, así que les recomendamos no dejar para último momento el control de sus cartones porque podría escapárseles algún número.

Los números del quinto día:

87 89 42 59 76 44 86 51 05