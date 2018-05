Compró un televisor nuevo en Bahía y se llevó una desagradable sorpresa

Liliana Noemí Ceci le aseguró a "La Nueva" que compró un televisor como si fuera nuevo en Garbarino y luego descubrió que era su tercera poseedora.

"El 10 de diciembre compré un TV Smart LED marca Samsung 32” que aboné al contado con mi tarjeta de débito ($5999.23, Factura N° 1468-00128284). El 30 de abril pasado mi hijo intenta instalarnos Netflix y encontramos una cuenta abierta a nombre de otra persona", dijo la mujer, reciente jubilada como investigadora y docente de la UNS.

En la cuenta, según afirmó, estaban todos los datos personales con los perfiles de las personas de la anterior familia que tuvo el TV.

La cuenta con los nombres de la familia anterior.

"Pude conversar telefónicamente con el anterior dueño y me manifestó que él había comprado este televisor e inmediatamente se percató que tenía cuentas de Netflix de otra gente. Por ello lo devolvió inmediatamente y se lo cambiaron por uno nuevo. Evidentemente es el televisor que luego me vendieron a mí".



Ceci sostuvo que hoy fue a la sucursal y habló con el gerente.

"No me negó que me habían vendido un televisor usado. Me trató de muy mala manera y me dijo que cuando comprábamos un electrodoméstico teníamos 10 días de plazo para devolverlo. En conclusión, yo tengo la culpa por no haber instalado Netflix en los primeros 10 días", comentó.



Agregó que mañana irá a la OMIC "pero quiero que esto se conozca para evitar que a otras personas les pase lo mismo".

"Es una estafa", cerró.