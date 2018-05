La renovada óptica de Empleados de Comercio, otra gran opción para el afiliado

Cerca de cumplir un año de su reinaguración, la óptica de la Asociación Empleados de Comercio es otra de las cosas que el sindicato que encabeza Miguel Aolita brinda a sus empleados en pos de un beneficio cada vez mayor. Y, que también, puede mostrar con orgullo.

El renovado salón funciona, como es habitual, en el primer piso de la sede gremial en Rodríguez 60 de nuestra ciudad; pegad a la farmacia sindical. El horario de atención de la misma es de lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 20.

"Se mejoró todo íntegramente, desde los pisos hasta la decoración, los ploteados, todo... En eso trabajó toda la comisión", nos contó, a modo de introducción, Claudia Rodríguez, encargada de la óptica gremial desde hace ya 17 años.

Esta remodelación no sólo trajo un aire renovado para ella en su lugar de trabajo, sino también para todos aquellos quienes concurren regularmente.

"Desde que se hizo la remodelación, comenzamos a traer muchísima más variedad de anteojos porque había más lugar para exhibirlos y porque se ve mucho más todo", explicó Claudia.

--¿Cuáles son los beneficios con los que cuenta el afiliado?

--Tiene un 50% de descuento en lentes de sol y un 40% en armazones. También tiene muchísimos combos, por ejemplo si hace una receta completa con armazón tiene más descuento en los de sol que prácticamente es del 70%. Hay mucho descuentos en todas las especialidades ópticas.

"Por ejemplo -agregó- ahora están los multifocales con el cristal nuevo, que se llama blue cut. El blue cut es especial para todo lo que es la luz artificial, que lastíma muchísimo el ojo. Y esto lo que hace es que te lo bloquea totalmente. Y en el sol también, sin llegar a oscureserce. Además, cuando se llevan un lente le regalamos el líquido, las correítas; eso siempre está como una atención al afiliado".

--¿Qué costos se manejan aproximadamente?

--Los armazones arrancan con precios muy bajos para los afiliados, siempre estamos buscando algo que sea de linda calidad, resistente... así que arrancamos desde 580, 600 pesos. No hay parámetros para los armazones pero tratamos de mantener el valor y que se accesible. Más aún que hay veces que llevan la madre, el padre y el hijo ya que muchas veces las anomalías son hereditarias. Después sí, hay líneas más caras. Pero en sí, los precios son muy accesibles. Siempre tratamos de que el afiliado tenga un lente de buena calidad y nos acomodamos para que llegue con los números para poder un lente recetado lindo.

--¿Los clientes suelen ser variados o hay algún grupo que se acerca más la óptica?

--Es indistinto, vienen muchos los chicos y también los hombres y las mujeres. Sí para sol vienen más las mujeres, el hombre los usa mucho más tiempo. En verano, por ejemplo, salen muchas promociones, algo que es habitual.

En épocas clave como la temporada estival, la Asociación Empleados de Comercio suele contar con distintas promociones que, por lo general, son muy aprovechadas por el empleado mercantil.

"En temporada de verano, por ejemplo, si los padres compran lentes de sol se les regala un lente de sol a los hijos para que le empiecen a cuidar los ojos desde muy chicos. Se hizo una campaña muy linda este verano", recordó Claudia.

Dicha campaña tuvo como objetivo lograr que las personas tomen cada vez más conciencia de la importancia de cuidar sus hijos, así como lo hace con la piel.

"Tratamos de pregonar mucho de que se tome conciencia. Haciéndoles entender que no están gastando, sino invirtiendo en salud al futuro: en una visión buena y estable a futuro. El lente descartable, es mica. La mica con el sol hace un efecto lupa que quema el ojo y lo lastima. Por eso tratamos de bajar los costos para que se lleven un buen lente y estén cuidados", explicó.

"Siempre invitamos al afiliado -continuó- que venga, aunque sea a conocer. Siempre hay muchas promociones y descuentos. Y, más que nada, invitarlos porque el trabajo se hace muy a conciencia. Siempre hacemos hincapié en eso: en la calidad que se le entrega al afiliado, a pesar del precio. Es mucho mejor la calidad a un precio extremadamente accesible. Que vengan a conocer aunque sea".

Para Claudia, la sede de Rodríguez 60 en general y la su recinto de trabajo en particular, son parte de su vida, de su historia. Lugar al que concurre regularmente desde hace ya 17 años y en el cual es conocida y mimada por todos.

Por lo que la remodelación y el día que se inauguró la obra, no fue un día más para ella.

"Estoy súper agradecida, de corazón. Cuando lo inauguraron, lloré. Te juro que era entrar a otro lugar, la gente que entraba y te halagaba y crean que había más cosas, pero en realidad es que estaba todo acomodado de otra manera y mucho mejor. El agradecimiento a Miguel (Aolita) que hizo lo de la farmacia y esto, todo de iniciativa propia".

"Al ser todo nuevo, más iluminado... la gente se predispone de otra manera también y está muy agradecida".

Su trabajo, su pasión...

"Es hermoso esto. A mí me gusta mucho. La idea es asesorar un poco al afiliado, que siempre viene algo de miedo. Yo siempre digo que no es un cliente, no es una venta, es salud. Vos lo asesoras para mejorar su calidad de vida, eso es importantísimo", enfatizó.

Esta relación de Claudia con el afiliado o el cliente hace que se tenga un trato más personal que en otros lugares.

"Una vez que el afiliado adoptó la óptica, viene siempre acá. Además siempre se los está contactando, o por las redes sociales, o hay veces que yo controlo las órdenes de trabajo y si no viene hace tiempo se los llama para ver como anda, se hace un seguimiento siempre que se puede. Acá al que viene se lo mima más, porque es el afiliado", cerró.