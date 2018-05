Comienza la semana con cine del mejor en nuestra ciudad

El Círculo De Amantes Del Cine cierra su primer mes de esta temporada con un film que ha circulado con éxito por las pantallas de Europa en los primeros meses de este año.

Se trata de "Llámame por tu nombre" (Chiamami col tuo nome), del Director italiano Luca Guadagnino, basado en la novela del francés Andrè Aciman.

"Llámame por tu nombre" se proyectará hoy y el martes 29, en el cine Visual, a las 20, con una entrada a 80 pesos. Se ruega concurrir con al menos 20 minutos de anticipación debido a la gran concurrencia de público.

Según "The New York Times", la más reciente película de Guadagnino, Llámame por tu nombre, es otro embelesamiento de los sentidos, aunque esta vez sí hay un centro narrativo que logra unir todas las superficies sensuales y las emociones agitadas.

Como la novela de 2007 escrita por André Aciman en la que está basada, la historia trata sobre un enamoramiento: el de Elio Perlman (Timothée Chalamet) –un juguetón italoestadounidense de 17 años– con Oliver (Armie Hammer) –un estadounidense en sus veintes–. Elio vive con su padre (Michael Stuhlbarg, extraordinario) y su madre (Amira Casar) en una villa al norte de Italia. Cada verano, el padre, un profesor de cultura grecorromana, invita a un estudiante a trabajar con él y a quedarse con su familia. Este año es el turno de Oliver.

El enamoramiento entre Elio y Oliver comienza lentamente; dan vueltas cerca del otro pero se mantienen a la distancia, queriendo mostrar indiferencia para disfrazar su interés. Oliver termina siendo mucho mejor en ese juego, sabe que no conviene mirar por mucho tiempo o con demasiada intensidad. En contraste, las miradas furtivas de Elio terminan quedándose enfocadas como si estuviera haciendo una pregunta con sus ojos. Está cada vez más curioso sobre el nuevo huésped, pero inexplicablemente (bueno, para él) también molesto con este; incluso se queja con sus padres sobre la despedida típica de Oliver (“Ahí te ves”.) Pero cuando Elio pone por escrito sus quejas, y luego se reprende a sí mismo por haberse comportado duramente con Oliver, es como si estuviera escribiendo una carta de amor apologética.

El Film recibió los premios de la Sociedad Internacional de Cinéfilos a la Mejor Fotografía, Mejor Actor, Mejor Actor de reparto y Mejor Guión, el BAFTA a la Mejor Adaptación y el del Círculo de Críticos de Londres al Mejor Actor, entre otros certámenes. El ciclo de Los Amantes Del Cine es una iniciativa cultural que pretende consolidar una regularidad en la proyección de films de mejor calidad que habitualmente no se proyectan en la ciudad.

Escondidos en Brujas

Con la actuación de Colin Farrell y Ralph Fiennes, se exhibirá el miércoles 30, a las19, en el aula magna de la UNS de Colón 80, con entrada libre y gratuita.

Como indica el título, Escondidos en Brujas se rodó en Brujas, la ciudad medieval mejor conservada de Bélgica, visitada por viajeros de todo el mundo. Pero para los asesinos a sueldo Ray (Colin Farrell) y Ken (Brendan Gleeson) podría convertirse en un destino sin retorno. Después de un trabajo complicado, Harry (Ralph Fiennes, nominado dos veces por la Academia), el jefe londinense de ambos, les manda a descansar dos semanas a esta ciudad, que parece sacada de un cuento de hadas.

Sintiéndose totalmente fuera de lugar entre la arquitectura gótica, los canales y las calles adoquinadas, los dos asesinos pasan el día haciendo de turistas. Ray, que no consigue olvidar las brutales imágenes de su último trabajo en Londres, odia la ciudad. Sin embargo, mientras Ken observa con paternal mirada a su compañero y a sus hazañas a menudo hilarantes, descubre que la belleza y serenidad del lugar tiene un efecto positivo en su mente y alma.

Mientras esperan la llamada de Harry, su estancia se hace más surrealista a medida que empiezan a descubrir a la gente del lugar, los turistas, el arte medieval. Conocen a un actor estadounidense enano (Jordan Prentice) que rueda una película de arte y ensayo, y a Chloë (Clémence Poésy), por la que Ray se siente atraído, pero que parece tener oscuros secretos.

Cuando por fin llega la esperada llamada de Harry, las vacaciones de Ken y Ray se convierten en una lucha de supervivencia de oscuras proporciones cómicas y sorprendentes consecuencias emocionales.