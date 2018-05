Le pidió que cambie de escuela a su hijo autista porque "atrasa a los chicos sanos"

Una mamá compartió en las últimas horas una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en el que una mujer le pidió que cambie a su hijo autista de escuela para que no esté en contacto con los demás chicos, en San Juan.

La imagen la publicó Gina Vicentela en su cuenta de Facebook y generó polémica en la localidad de San Martín.

La mujer le expresa a Gina su malestar para con Mariano, el nene de 6 años que tiene autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%, sugiriéndole que lo retire de la clase para no perjudicar a sus compañeritos.

En el chat primero le pregunta si está hablando con la madre de Mariano. Ante la respuesta, le comentó: "Me di cuenta de que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo entre las piernas".

Y continuó: "¿Por qué no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija".

Gina dijo que minutos más tarde fue bloqueada por el contacto, por lo que aún no pudo identificar a la autora. "No he recibido más mensajes ni tampoco nadie me dijo nada en la escuela", expresó la joven.

Además, aseguró que este caso no modificará la rutina normal de Mariano, ya que no lo piensa cambiar de la escuela Provincia de Neuquén.

"Mi hijo va a esta escuela desde Jardín de 4. Nunca tuvimos ningún tipo de problemas. Los directivos y docentes lo recibieron muy bien. Es un niño muy tímido y dulce que se hacer querer muy rápido. Así que los docentes y compañeros lo quieren mucho", explicó la mamá al Diario de Cuyo.

Si bien confesó que desde el principio había padres y madres que no estaban de acuerdo con la inclusión, mantuvo su decisión de no trasladarlo a otra escuela "por temas de distancia y también porque le costaría mucho cambiar la rutina, eso es algo muy fuerte en el caso de él".

En cuanto al desempeño del niño en la institución, contó que la maestra se las ingenia para dar clases a todos y, en el caso de Mariano, alguna tarea acorde a sus capacidades. "Debe ser difícil para ella y por eso no me puedo quejar. Los compañeros lo quieren mucho. Mariano es intocable para ellos", sostuvo Gina.

Vicentela no puede conseguir un docente auxiliar integrador (DAI): "Desde diciembre de 2017 que estoy en la búsqueda. Lamentablemente sin DAI no hay muchos avances. Él lo necesita sí o sí". (Infobae y La Nueva.)