Dieron a conocer la canción oficial de Rusia 2018

La FIFA dio a conocer en las últimas horas la canción oficial del Mundial de Rusia 2018.

Se trata de "Live It Up", interpretado por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, producidos por el DJ y compositor Diplo.

Jam dijo que "no muchos artistas tienen el privilegio de poder participar de algo así", mientras que Smith dijo que "este evento reúne personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte".

Por otro lado, Istrefi dijo que ser parte del tema "es una experiencia increíble y fascinante".

El 15 de julio, antes de la final, la canción será interpretada en vivo ante las 80.000 personas.