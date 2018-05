Nuevos servicios y reclamos, y las quejas de todos los días

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

En la Oficina Municipal de Información al Consumidor ya es habitual que se reciban reclamos por las abultadas tarifas de energía, gas y agua, pero no dejan de llegar inquietudes vinculadas con los servicios de telefonía.

En los primeros casos, con las prestaciones básicas, las quejas se relacionan con los montos en los cuadros tarifarios, pero no con la calidad de los suministros.

En cambio, en el caso de las telefónicas, en la mayoría de las ocasiones las problemáticas surgen por las deficiencias detectadas por los consumidores.

A todo esto se suman las nuevas formas de compra y contrataciones por Internet, que también generan complicaciones y preocupaciones cuando en ciertos casos los vecinos se encuentran ante la realidad que no todo es lo que parece.

La OMIC ahora tiene la posibilidad de trabajar en forma más cómoda y eficiente, contando con los espacios adecuados para la atención de los usuarios.

En este sentido, su responsable, Alejandra Helling, dijo que "el trabajo y el compromiso siguen intactos, pero estamos mucho más cómodos".

El equipo se trasladó a Alberdi 478, atiende de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30. Los viernes se realizan audiencias, pero igual se recibe a los usuarios, situación que no ocurría antes por la falta de espacio.

El teléfono es 430833 y el correo electrónico consumidorespalta@yahoo.com.ar. Allí se pueden dejar las consultas y "las atendemos enseguida".

"Contamos con un lugar físico para celebrar las audiencias de conciliación, con mucha más privacidad, con la importancia que lo requiere. Es un reclamo que hicimos desde hace tiempo, y el gobierno actual nos brindó la posibilidad de estar en un lugar donde atender mejor a los usuarios", dijo.

El principal reclamo se refiere a las abultadas tarifas. Helling dijo, en tal sentido, que "estamos todos expectantes para saber qué ocurrirá con las tarifas y que no sigan aumentando".

"Son tiempos de decisiones que no pasan por lo local, sino por los ámbitos provincial y nacional. Entonces estamos aguardando lo que sucederá con los cuadros tarifarios que se pueden encontrar en la OMIC o en las páginas oficiales de las empresas prestadoras".

Aclaró que sigue vigente la tarifa social. "Cambió la forma de implementación, pero se continúa ofreciendo para quienes realmente lo necesitan en los servicios de luz, agua y gas. Se puede tramitar en la OMIC, en la distribuidora de Camuzzi, en la Cooperativa Eléctrica y en la planta de ABSA", dijo.

Sobre los reclamos por telefonía, indicó que "mermaron bastante. Ahora los servicios públicos lógicamente ocupan la primera planta porque estamos sabiendo que cada seis meses hay revisión tarifaria. Pero los reclamos se dan por los aumentos, no por la mala prestación de los servicios".

"En cambio ya no son tanto los reclamos por teléfonos, pero la gran mayoría son por deficiencias en las prestaciones. Por ejemplo, tenemos casos en que hace más de un mes que la gente está esperando por el arreglo de su teléfono fijo que está averiado o en el caso de la telefonía celular surgen deudas en lo usuarios que no son tales".

"Algunas ocurren porque se pagan las facturas en un rapipago y después no impactan los pagos en las empresas. También ocurre que no les explican que tienen un tiempo de permanencia cuando recién se inician con una empresa determinada de telefonía celular. Cuando quieren dar de baja para pasar a otra porque les cambian el valor sin avisar, se encuentran con que tienen que pagar un saldo remanente, como una multa, por haberse cambiado de empresa antes de los dos años"

"Lo ideal es que cuando se solicita un servicio le entreguen a los usuarios las condiciones contractuales. No es obligatorio para las empresas, a menos que el usuario lo pida", indicó.

Vía Internet.

Nuevos rubros empresariales.

Creciendo a la par. "Desde que apareció internet, todo es posible. La gente compra, solicita préstamos, contrata servicios. A partir de allí surgen empresas nuevas, financieras, de productos, de viajes, y por eso se ha ampliado el rubro. Tenemos hasta reclamos hacia empresas extranjeras. Cambió mucho el panorama desde que empezamos en el año 2003".

Movimiento."Tenemos mucho trabajo y hemos conseguido muy buenos resultados. Somos una oficina de mucha conciliación. La gente que vino a consultar o reclamar se ha ido más que conforme".