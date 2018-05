Macri: "Los cambios son de la sociedad en su conjunto, no solo de un gobierno"

El presidente Mauricio Macri, al inaugurar hoy la nueva estación Facultad de Derecho-Julieta Lanteri, de la línea H, sostuvo que "las transformaciones no son fáciles, sobren todo si son profundas".

También indicó que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no solo de un gobierno" y aseguró que "cada vez somos más, los que nos damos cuenta que lo que no podemos hacer es resignarnos, decir que no se puede" .

El mandatario señaló que la obra presentada hoy expresa "una forma de hacer política que arrancó hace muchos años" en la Ciudad de Buenos Aires, y que los vecinos porteños "fueron los primeros en creer que sí se podía". (Télam)