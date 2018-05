“Soy feliz de todo lo que vivo cotidianamente”, dijo Bruno Cerella

Después de 13 años de haber iniciado un viaje a vivir su primer experiencia como profesional, los 31 encuentran a Bruno Cerella lleno de plenitud en lo deportivo y personal.

El alero bahiense, hoy jugador de Umana Reyer Venezia, fue entrevistado por un medio argentino en el que repasó sus inicios en Italia, la construcción de su carrera, la vida personal y el presente en su equipo.

“Estoy pasando por un buen momento, estoy bien físicamente a pesar de mis dos operaciones de rodilla. Estoy contento, me gusta ir todos los días a entrenar. Es cierto, soy joven, pero tampoco tanto. El momento es buenísimo, espero poder terminar bien estos playoffs, competir hasta el final con el equipo y, por qué no volver a ganar otro título”, afirmó el ex Olimpia Milano.

“La verdad que me enorgullece saber que el deporte me dio esta vida tan linda que tengo, con la posibilidad de conocer muchas personas y de vivir, ya sea dentro o fuera de la cancha, una vida relajada”, dijo Cerella.

“Yo vine a Massafra, un equipo de la última categoría del básquet italiano y empecé a crecer despacio, año tras año. Estoy súper contento desde ese punto de vista y con el camino que hice para llegar hasta acá, porque fue logrado en base al sacrificio, al trabajo, humildad y con todos los valores que traje desde casa, que son la educación y la dedicación al trabajo”, agregó, en diálogo con Basquetplus.com.

“Es verdad, no seré uno de los deportistas más famosos ni algo parecido, pero estoy feliz con lo que hice desde mis comienzos, desde que llegué a Italia. Soy feliz de todo lo que vivo cotidianamente y espero poder seguir divirtiéndome por unos años más jugando al básquet. Quién sabe lo que depara el futuro”, agregó el ex Pueyrredón.

