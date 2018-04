Un colectivero se negó a llevar a un chico: "Encima de gay, discapacitado"

Un joven compartió en los últimos días a través de las redes la extraña situación que le tocó vivir cuando le impidieron subir a un colectivo de la línea 168, en Capital Federal.

Se trata de Emanuel Moyano, quien padece una enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) y contó que el chofer, la persona que no lo dejó subir, le dijo "tomátela, boludo, bajate ya del colectivo. Encima de gay, discapacitado".

Moyano relató que salió a bailar con un amigo, también homosexual, y cuando iban a tomarse al colectivo recordó que se olvidó su carnet de discapacidad, por lo que su pasaje tenía pensado pagárselo su compañero.

"Eran como las tres y picos de la madrugada. Después que [el chofer] le cobró el boleto a mi amigo, me preguntó por qué no traía mi sube, y le dije que uso carnet de discapacidad y me lo había dejado en la campera por eso me pagaba mi amigo", explicó el joven, y agregó: "El colectivero, con mucha risa, me dijo: '¿Vos discapacitado? ¿De qué? Ja ja'"

Los pasajeros, al ver la situación, intentaron impedir que el chofer baje al joven. Acto seguido, el conductor cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida por más de 40 minutos hasta que intervino la Policía: el chofer consideraba que si no se bajaba Emanuel, no arrancaría.

Es más, una mujer policía le reprochó al hombre que "si [la pasajera] fuera una mujer con grandes pechos y camisa desabrochada, seguro la llevás".

Finalmente, y luego de que varios policías se acercaran al lugar del hecho, el colectivo arrancó y Emanuel pudo viajar tranquilo y con su amigo, como pretendía.

Al momento de publicar la nota, el joven le dijo a Hoy que iba a hacer la denuncia en el INADI y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. "Hoy me pasó a mí, pero mañana podés ser vos o tu hijo quienes sufran discriminación".