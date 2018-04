Superliga: esto no termina más, ¿no, Olimpo?

Por Sergio Daniel Peyssé / peysse@lanueva.com

No hay nada más feo que salir a jugar por nada. Pero bueno, la realidad de este Olimpo es así. Por primera vez en la historia descendido a la B Nacional cuatro fechas antes del final y la agonía se le está haciendo interminable.

Con la idea de evaluar rendimientos y de darle rodaje a los chicos del club, el DT Christian Bassedas arma un equipo casi made in casa. Lo que no se entiende es por qué será inicial Pedro Silva Torrejón, un jugador que se irá en los próximos días si logra rescindir su contrato antes del 30 de junio (hasta esa fecha tiene vínculo con el aurinegro) y de común acuerdo con la dirigencia.

El lateral ex Boca ingresará por el lesionado (cuarta vez que sufre un problema muscular en la temporada) Mauricio Rosales. No será el único cambio: Said Llambay entrará por Emiliano Tellechea, quien dejó nuestra ciudad después de interrumpir su contrato y de cobrar hasta el último día trabajado.

Olimpo recibirá a Tigre, que necesita sumar de a tres teniendo en cuenta el flaco promedio que tendrá en la próxima temporada de Primera división, con un 4-4-2.