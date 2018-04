“Me preparo pensando en los jugadores que voy a marcar”, dijo Filippa

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Enviado a Corrientes

La gira de Bahía Basket por Corrientes y Formosa le abre oportunidades a Francisco Filippa. El ala-centro, quien se reinsertó en la Liga Nacional al dejar atrás una operación de tobillo derecho, suma minutos y recupera ritmo de juego. En estos días con mayor fluidez ante la salida de Jorge Díaz y las bajas de Anthony Johnson y Gerson Santos.

Bahía Basket visitará hoy a Regatas de esta ciudad (21.30, arbitraje de Mario Aluz, Oscar Brítez y Leonardo Barotto), con el objetivo de recuperar la línea de juego tras un flojo desempeño en la derrota ante Comunicaciones 91-80, que lo dejó con marca de 16 ganados y 12 derrotas (6º).

Filippa -22 años y 2m00- tendrá hoy otro desafío ante jugadores de talla superior como Fernando Martina (2m02) y Javier Saiz (2m06). Claro que no estará solo: Rodrigo Gerhardt, Jamaal Levy, Gonzalo Iglesias y hasta Juan Pablo Vaulet van a complementarse en la pintura de Bahía, a pesar que ninguno de ellos sea un centro natural.

El domingo en Mercedes el puntaltense no sólo tuvo sus máximas de temporada en minutos (25) y puntos (10) que le valieron ser el jugador más valioso de la visita (16); también fue titular. Y se enteró de ello minutos antes del salto inicial, que también protagonizó.

“Yo no sabía qué decir, estaba que me moría… Aparte la alegría de volver a jugar, es hermoso”, dijo Filippa.

“Fue la primera vez que jugué tanto, no lo esperaba. Pensé que iría a jugar un poco más, sí, por la falta de un hombre grande. Pero me sentí bien, no sentí que anduve mal. Por ahí sí me fatigué mucho, pero me pude recuperar”, le contó a “La Nueva.”.

Francisco Filippa (15) protagonizando el salto inicial con el bahiense Juan Manuel Torres.

No perdió tiempo

Previo a esta temporada, su última participación en la Liga fue contra Libertad de Sunchales, el 23 de abril del año pasado en el Casanova (5m38s en la victoria 79-73). Después, el dolor que le producía un exceso de cartílago en el tobillo, lo condujo al quirófano.

“Todavía estoy fuera de ritmo. Me cuesta mantener la velocidad. Por ahí juego intento unos tres minutos y después bajo. Es hasta que recupere cantidad de partidos”, reconoció.

“A pesar de estar lesionado lo que mejoré fue el aspecto físico, corporal, algo que me debía yo porque no podía marcar nadie. Todavía me falta, pero ahora puedo marcar a un grande. Ofensivamente me falta bastante”, reconoció.

Hoy Francisco le apunta a Regatas, que perdió los últimos 3 y tiene un registro de 14 ganados y 14 derrotas (10º).

“Me preparo pensando en los jugadores que voy a marcar, en las defensas que haremos. Pero siempre mirando el lado defensivo. En ataque me tocará cuando me toque”, concluyó.

Jasen espera diagnóstico

Esta noche Hernán Jasen será baja en Bahía Basket. A 1m38s de haber comenzado el choque ante Comunicaciones, el alero pidió el cambio por sentir como un pinchazo en el pie derecho.

Hernán Jasen será baja en el partido de hoy ante Regatas.

El propio jugador maneja la versión de que podría tratarse de algo ligamentario, pero recién hoy podrá hacerse un estudio que le brinde un diagnóstico concreto.

Uno menos en Regatas

El que no jugará hoy en el equipo local será el base uruguayo Santiago Vidal, por un desgarro intercostal.

“Dorado” para el correntino

Regatas Corrientes contrató al base español Carlos Cabezas, integrante de la generación dorada de España que ganó el Mundial de Japón 2006 y el Europeo de 2009. Además fue compañero de Pepe Sánchez en Unicaja, club español con el que fueron campeones ACB en la temporada 2005-06 ante el TAU de Prigioni y Scola.

Cabezas tiene 37 años, jugó por última vez la Liga de las Américas de este año con Guaros de Lara (Venezuela), club con el que también fue campeón de la Liga Sudamericana 2017. Lo esperan para el partido del viernes ante San Lorenzo de Almagro y reemplazará al base estadounidense Gerald Fitch, quien no conformó.

Antecedentes

En la 2017-18 Bahía le ganó a Regatas el partido de ida en el Casanova 87-63, el 2 de marzo pasado. Este resultado marcó un quiebre respecto de los 2 de la temporada pasada, que fueron para el de Corrientes (85-67 y 82-80, de visita).

El último triunfo de Bahía Basket en el estadio José Jorge Contte se produjo el 9 de abril de 2016, cuando los dirigidos por Sebastián Ginóbili vencieron 93-79.

La santiagueña María Noelia Díaz (primera desde la izquierda) será árbitro en San Martín-Bahía, mañana.

Arbitro mujer ante Bahía

La AdC confirmó ayer que en el marco por la inclusión de la mujer en el básquetbol profesional argentino, entre los partidos de hoy y de mañana, las designaciones contarán con presencia femenina por primera vez en la historia.

Y una de las designadas, la santiagueña María Noelia Díaz, conformará la terna para el partido que Bahía Basket disputará mañana ante San Martín en esta ciudad. Acompañará a Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño.

Las otras elegidas son Karina Baccarelli (hoy en Olímpico-Quilmes) y Micaela Prado (hoy en Instituto-Peñarol).

En otro orden, en el único encuentro de la jornada de Liga Nacional, Atenas venció anoche a Hispano Americano de Río Gallegos 98-84 como visitante. En el perdedor el bahiense Nicolás Paletta aportó 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 23m14s. No jugó el también bahiense Gonzalo Torres.