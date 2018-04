Después de 22 años, Caramelito mandó al frente a Diego

Cecilia Carrizo, más conocida como Caramelito, contó después de 22 años una situación incómoda que vivió con Diego Maradona.

La animadora infantil contó que el Diez la invitó a salir en 1996.

"Era el cumpleaños de Dalma [hija mayor del entrenador] y yo trabajaba en el programa de Nico. Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir", confesó.

Y agregó: "Fue un horror. Una semana después vino Claudia [Villafañe] a Telefe con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto ‘te quiero’. Fue en el 96, me llamó al celular directamente él y por supuesto que le dije que no. Después me llamó otra persona, siempre andaba con personas que le rodeaban, y me dijo ‘¿cómo le vas a decir que no? A él nunca se le dice que no’. Yo nunca lo conté, pero me parece un horror".

Caramelito dijo que Diego "fue una persona que jugó muy bien al fútbol pero nada más" y bancó a su expareja Claudia Villafañe, a quien calificó como una "buena mujer". (TN y La Nueva.)