Independiente cerró la fecha con una victoria y es potencial líder en Segunda

Solo porque debe un partido y ya tuvo fecha libre Independiente no aparece en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo local de básquetbol de segunda división.

Esta vez, el Viola se impuso en el cotejo postergado de la 9ª fecha a La Falda por 87 a 83 y acumuló su sexta victoria en fila. Solo cayó en su debut, ante Velocidad.

La jornada se jugó casi en su totalidad anoche, con victorias de Velocidad, Los Andes, Sportivo y Comercial.

Recordamos que el torneo tiene dos partidos pendientes: Whitense-La Falda (por la 4ª fecha) y Los Andes-Independiente (6ª).

"La derrota de la primea fecha la lamentamos en su momento, por cómo se dio el partido, pero ya pasó. Le tenía fe al equipo, estamos entrenando bien, hay buena comunión entre los chicos. No sé si esperaba estar 6-1 hoy, pero si lo mejor posible", señaló Javier Musumeci, entrenador de Independiente.

El local sacó una pequeña ventaja en el inicio, cuando el juego fue vertiginoso e Ilekis dominó la pintura (32-30).

Aunque desde las manos de Leguizamón, y a medida que Hernán Cinti fue encontrando su lugar, la visita se fue acomodando y pasó a liderar.

Así, la ventaja lograda en el 2ºC (40-46) pudo ser ampliada por el equipo de Loffredo en el amanecer del segundo tiempo con triples de Etchepare y Lan, más buen pasaje de Ranieri: 50-62 a 3m02.

"Aprovechamos los buenos tiradores para generar espacio abajo. Tenemos esa forma de jugar que no la podemos traicionar, cuando no jugamos a eso nos va mal como en el segundo tiempo contra Velocidad o el primero con Pacífico. Si no buscamos el vértigo y el lanzamiento de afuera nos sale mal", contó el DT.

Tras esa máxima, en el dueño de casa emergió Agustín Bianco con tres triples en fila (el último para cerrar el cuarto y completar 4-4 en el período) para devolverle paridad e interés al juego.

"La Falda es un equipo completo, candidato a estar arriba. Tratamos de neutralizar a Leguizamón, a Ranieri, que hagan la menos cantidad de puntos posible y que hagan jugar lo menos posible", sostuvo Musumeci.

En ese sentido, la quinta falta personal de Leguizamón debilitó a la visita, que pasó a depender de la destreza de Fede Escobar (11 puntos en el 4ºC, con 9-10 t1).

Entrados los últimos 120 segundos se sucedió una seguidilla de triples (Miranda, Ércoli, Etchepare y Bianco) que dejó al local al frente 83-82, a 51s.

Luego, Miranda falló el suyo y, entre Bianco y Ressia se encargaron de sellar la victoria desde la línea.

Esta es la síntesis

Independiente (87): A. Bianco 34, I. Luppino 9, F. Londero 3, I. Ércoli 16, F. Ilekis 9 (FI); N. Cornago 5, G. De La Torre 9 y Gastón Ressia 2. DT: Javier Musumedi.

La Falda (83): G. Etchepare 14, S. Ranieri 15, N. Leguizamón 11, F. Escobar 23, H. Cinti 10 (FI); G. Lan 6, S. Miranda 3, D. Rodríguez 1 y T. Minucci 0. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Independiente, 26-26; 40-46 y 62-64.

Tiros libres: Independiente, 21-40 y La Falda, 19-27.

Cinco faltas: Londero, De La Torre (I); Leguizamón, Cinti y Escobar (L).

Árbitros: Horacio Sedán y Mariano Enrique.

Estadio: Néstor y Raúl Barral.

Posiciones: 1º) Velocidad (7-2), 16 puntos; 2º) Los Andes (7-1), 15; 3º) Argentino (6-2), 14; 4º) Sportivo (5-3) e Independiente (6-1), 13; 5º) Altense (4-4), 12; 7º) Comercial (3-5), 11; 8º) Pacífico (2-6) y La Falda (3-4), 10; 10º) Barracas (0-8), 8; y 11º) Whitense (0-7), 7.

Próxima fecha: Sportivo-Barracas, Whitense-Pacífico, La Falda-Comercial, Altense-Independiente y Argentino-Velocidad. Libre, Los Andes.