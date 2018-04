Repasá los 10 momentos de Manu Ginóbili en su 16ª temporada en la NBA

La derrota de anoche de San Antonio ante Golden State, marcó el final del torneo para los Spurs y, obviamente, para Manu Ginóbili.

Si segura jugando o no, lo dirá el tiempo. Por lo pronto, con su 16ª temporada archivada recientemente, te invitamos a repasar los 10 momentos del bahiense en el que pudo haber sido su ultimo torneo como jugador profesional.

1) "Es oficiamente, oficial. Manu está de regreso"

A 9 días de cumplir 40 años, Ginóbili anunció que "usaría la '20' un tiempito más" y eliminó cualquier tipo de especulación con respecto a su retiro del básquetbol profesional. Más de un mes después, Spurs oficializó su renovación de contrato por 2 años.

"Es oficialmente, oficial. Manu está de regreso", así confirmó la cuenta de San Antonio que el bahiense disputaría su 16ª temporada en la NBA.



2) Debut con triunfo ante Minnesota

El 18 de octubre de 2017, San Antonio hizo su estreno en la temporada venciendo a Minnesota Timberwolves, por 107 a 99.

En su partido 993 en fase regular (el 1206 si tomamos en cuenta también los playoffs), Manu aportó 9 puntos (1-4 en triples, 1-3 en dobles y 4-4 en simples), 3 rebotes, 4 asistencias, un robo y una tapa, en 20 minutos.

¿Se lo perdieron? ¡Revivan los 5 puntos en el primer cuarto para Manu Ginobili​! #ElPibeDe40 pic.twitter.com/EDL6ctg5zH — NBA Latam (@NBALatam) 19 de octubre de 2017

3) Mil veces Manu ¡Y con volcada!

Una volcada de lujo, 10 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y un recupero, aportó Manu en su partido Nº 1000 en fase regular de la NBA, en el triunfo de San Antonio ante Charlotte Hornets (108 a 101).

En esos mil encuentros, el bahiense acumuló ¡728 triunfos!

4) Un triple inédito y que nadie vio

"Estuve trabajando en ese tiro durante un montón de tiempo, lo que pasa es que no me había animado a tirarlo, je. No, la verdad es que fue rarísimo", explicó, bromeando, Emanuel Ginóbili tras el triunfo de San Antonio ante New York Knicks (100 a 91).

¿A qué se refería Manu? Al pase que intentó darle a LaMarcus Aldridge, que se transformó en un triple que casi nadie vio.

“Cuando vi que entró, ellos (los Knicks) salieron tan rápido que los árbitros no marcaron triple. Me volví loco. ¡Una vez que entra una pelota así cómo no lo van a convalidar!. Después miré al banco porque pensé que estaba equivocado en un momento, pero cuando los vi a todos locos en el banco, ahí traté de llamarles la atención a los árbitros para que hicieran algo. No sé qué, pero algo tenían que hacer. Yo me di cuenta que había entrado. Fue una cosa rara”, reconoció.

[POR SI NO LO VISTE]



Anoche #ElPibeDe40 metió un triple sin querer ¿Que más le podemos pedir a @manuginobili? ¡Gracias por tanta magia! 2⃣0⃣❤️ pic.twitter.com/UWbaKKmgqu — DEPORTV (@canaldeportv) 3 de enero de 2018

5) La importancia del buen descanso

En enero de este año, Manu anotó 21 puntos (mejor marca de la temporada hasta ese momento) en 19 minutos, en el éxito de San Antonio ante Phoenix, por 103 a 89, y dio una particular explicación de su sobresaliente actuación.

"Me sentí muy bien, con mucha energía. Pude dormir 9 horas, algo que no pasa muy seguido en una familia con 3 chicos (Dante, Nicola y Luca, sus 3 hijos)", dijo tras el partido.

Esa noche, Ginóbili acumuló un par de récords: fue el 7º jugador en la historia en sumar 20 o más puntos con 40 años (junto con Jordan, Parish, Abdul-Jabbar, K. Malone, Vince Carter y Stockton) y se sumó a Vince Carter como jugador en aportar 20 puntos o más con 40 años llegando desde el banco.

Ah, a los dos días le hizo 26 (6-9 t3, 3-7 t2, 2-3 t1) a Portland...

6) Todos lo pidieron para el All Star, pero no estar le pareció "lo más justo"

Lionel Messi, Sergio Agüero, Juan Martín del Potro... en realidad todos se sumaron al pedido para apoyar a la votación vía Internet que tenía un único fin: que Emanuel Ginóbili disputará su tercer Juego de las Estrellas (estuvo en 2005 y 2011).

Toda esta gran movida, sorprendió hasta a su propio hermano, Sebastián: “Este lío de Manu con la votación para el Juego de las Estrellas fue sorprendente”, dijo Sepo.

Finalmente, con casi 2 millones de votos, Manu fue el segundo más elegido por la gente en su posición, detrás de James Harden. No obstante, por el coeficiente con la elección de los propios jugadores y de la prensa quedó sin chances de ser titular y, luego, quedó fuera del banco de relevos elegidos por los entrenadores.

"Realmente aprecio y agradezco el tiempo y el esfuerzo que todos hicieron para llevarme al All Star Game. Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así", dijo Manu.

"Yo ya tuve mis oportunidades y las disfruté, porque es algo fantástico formar parte de eso, pero ahora es tiempo de otros. Y la verdad es que el All Star Game no es un reconocimiento a la carrera, no es un Oscar o un Martín Fierro a la trayectoria, sino que es un premio a los mejores jugadores de la temporada. En definitiva, agradezco el cariño de todos, pero no estar en el All- Star es lo más justo", sentenció el bahiense.

No obstante, LaMarcus Aldridge fue el representante de Spurs, que cumplió el récord de ser la única franquicia activa en aportar un jugador a dicha cita por 20 temporadas ininterrumpidas. En 2005 y 2011 Ginóbili aportó su granito de arena para este logro.

7) Un minuto de furia

No sólo anotó 17 puntos en la victoria de San Antonio ante Portland (116-105), sino que además, Manu tuvo un minuto endemoniado aquella noche.

Triple, rebote, triple, robo y doble; así fue la secuencia del "Momento Manu" del partido. Mirá:

Triple, rebote, triple, robo y bandeja en un minuto. Manu Ginóbili, a los 40 años, en un partido decisivo para San Antonio. pic.twitter.com/k2MDOn5ibO — Matias Baldo (@matiasbaldo) 8 de abril de 2018

8) Nadie más que él

Con 2 robos en el triunfo ante Oklahoma (103-99), Manu volvió a marcar la historia de San Antonio.

Con esos 2 recuperos (además anotó 10 puntos), el bahiense alcanzó los 1.389 robos, superando por uno al emblemático David Robinson, el "Almirante", retirado hace 15 años, y de esta manera se transformó en el mayor robador de pelotas de la historia de los Spurs.

9) Boleto a los playoffs y chau Jordan

Pese a que tuvieron que sufrir como casi nunca, los Spurs clasificaron a los playoffs de la NBA como casi siempre.

Al ganarle a Sacramento Kings, por 98 a 85, San Antonio abrochó por 21º año consecutivo su pasaje a la postemporada.

Aquella noche, Manu completó una planilla de lujo y batió otro récord (con volcada incluida): con 17 puntos (2-6 en triples), 6 rebotes y 5 asistencias, consiguió alcanzar el doble dígito de puntos en un partido teniendo 40 o más años por 30º vez, superando el anterior registro de Michael Jordan (29º).

10) Mantuvo con vida la serie y rompió otros récords

Una gran participación de Ginóbili, le permitió a los Spurs forzar la llave ante los Warriors a un partido más (cayeron 4-1) y evitar así despedir la temporada sin triunfos en playoffs, y en su cancha.

En el triunfo del domingo pasado (103 a 90), Manu anotó 16 puntos (10 en el último cuarto), con 3-5 en triples, 2-5 en dobles y 3-4 en libres; y bajó 3 rebotes, en 25m14s en cancha.

Por otra parte, en este juego, el bahiense rompió un par récords, se metió en el podio de máximos anotadores de triples en playoffs (con 323), superando a Reggie Miller (320) y quedando por detrás de LeBron James (337) y Ray Allen (387).

Además, se convirtió en el octavo jugador con más partidos en postemporada (217) y, junto con Tony Parker, se transformaron en la dupla más ganadora de esta etapa, con 131 éxitos.