Las lluvias trajeron alivio para la ciudad y el campo

Con gran alivio, los productores agropecuarios de toda la zona están recibiendo el bálsamo que representan las precipitaciones que se vienen dando desde la mañana en distintos puntos del sudoeste.

Hasta el momento, los milimetrajes han sido por demás interesantes en la mayoría de las localidades. Si a estos se suman los registros del último domingo y se confirma que en los próximos días continuará lloviendo, el complicado panorama que se vislumbraba de cara a la próxima siembra de trigo podría tener un vuelco favorable.

Si bien las precipitaciones fueron parejas en toda la zona, el mayor milimetraje en los últimos días se dio en Guaminí, con 84 milímetros; seguido por Puan, con 83, y Coronel Suárez, con 55.

En Bahía Blanca, hasta el momento se midieron 51 milímetros; Goyena, 48; Arroyo Venado, 47; Punta Alta, 47; Jacinto Aráuz, 46; Médanos, 45; Saavedra, 40; Darregueira, 40; Dufaur, 38; Pigüé, 37; El Cortapié, 35; Bonifacio, 34.

En Garré cayeron 22 milímetros; Casbas, 21; Coronel Pringles, 19; Coronel Dorrego, 15; Marisol, 10 y Oriente, 10.

En forma pareja

En Coronel Suárez ya cayeron 55 milímetros, contra los 120 que se habían registrado durante el resto del año, en lo que fue uno de los períodos de sequía más importante de los últimos tiempos.

Guillermo Urruti, presidente de la Sociedad Rural local, comentó que el último fin de semana “fue la primera vez que llovió parejo en todo el distrito, porque habíamos tenido algunas lluvias demasiado dispares que no alcanzaban a mejorar el promedio”.



Al respecto, dijo que con la sequía dominante en los primeros meses del año no se había podido sembrar verdeos de invierno y peligra la cosecha gruesa en gran parte del distrito.

“Ahora, aunque sea tarde, se va a poder sembrar algo de pasto para el invierno. En un año en donde el trigo debía ser protagonista, el año pasado no tuvimos una buena cosecha debido a la helada y ahora, con los herbicidas utilizados que no se lavaron al no llover, se demora la futura siembra”, agregó.

Para el presidente de la Sociedad Rural, se puede apostar todavía a la gruesa tardía si vuelve a llover.

La emergencia agropecuaria y la presión tributaria

Urruti destacó la emergencia agropecuaria recientemente dictaminada por la Provincia para el distrito de Coronel Suárez, y aclaró que “falta que los productores llenen las planillas y la Comisión de Emergencia puede reunirse lo antes posible para que se trate cada caso en La Plata”.

“Hay reducción de impuestos, tasas más accesibles en cuanto a créditos bancarios y herramientas que sirven para pasar este mal momento. Son 17 los partidos alcanzados por la medida”, afirmó.

El principal reclamo del campo hoy en día es la presión tributaria. Al respecto, Urruti dijo que “el 80% de lo que invertimos en el campo se va en impuestos”.



“El impuesto Inmobiliario tuvo una suba muy importante e Ingresos Brutos también. Queremos los mismos beneficios de la industria, que está exenta a pagar ingresos brutos con una facturación de hasta 70 millones anuales”, dijo.

“Los márgenes agrícolas son muy finos. Los promedios de girasol de la zona están en el costo y no podemos equivocarnos para no perder plata. Con el trigo hubo pérdidas; ahora el girasol está muy bajo y no se qué pasará con el maíz y la soja”, finalizó. (Agencia Coronel Suárez)