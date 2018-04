Números en negro de un descenso que se veía venir

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Cuando terminó el partido pensé lo de siempre: ¿a qué jugador le hago la nota? Pero no hice lo de siempre. No bajé de la cabina en dirección al vestuario visitante a las corridas y analizando las preguntas que le podían llegar a tocar al primer entrevistado.

Me imaginé que el hincha ya está cansado de leer o escuchar declaraciones pesimistas de un grupo de futbolistas que quedarán en la historia negra del club Olimpo como el primer equipo en descender con tanta antelación, cinco fechas antes del cierre de la temporada.

Enseguida repasé algunos datos estadísticos, y me di cuenta que el que siguió al aurinegro en esta Superliga, tiene que entender que la campaña arrancó mal, siguió mal y terminó mal, y que la pérdida de la categoría fue un justo castigo para un plantel mal formado y una dirigencia (no la actual, sino la anterior) que tomó pésimas decisiones y que no invirtió correctamente en refuerzos de nivel, de jerarquía y con “pasta” de Primera división.

Ya lo decía mi abuelo: “lo barato sale caro”. Aunque sea por última vez, porque para qué se va a seguir haciendo mala sangre, tenga en cuenta estos números que llevaron a la escuadra bahiense a la B Nacional por cuarta vez desde que participa activamente en el elite del balompié nacional, es decir de 2002 en adelante.

Es el peor equipo del torneo, con 13 puntos en 24 partidos (18,055 por ciento); es el que más cotejos perdió en los segundos tiempos y lleva 7 encuentros sin ganar (un empate y 6 caídas).

Utilizó 3 entrenadores sin éxito, consiguió 3 triunfos en 24 partidos y es el elenco menos efectivo de todos: 12 tantos.

De visitante acumula 8 derrotas en fila y 742 minutos sin convertir (es más, en esa condición, en este 2018, no marcó). Hay más: dos jugadores (Rosales y Fornari) se desgarraron tres veces, hubo futbolistas que jamás consiguieron el tan ansiado acondicionamiento físico y la performance de Bassedas como DT en 12 fechas es el peor registro de un conjunto olimpiense en Primera: 4 unidades sobre 36 posibles (una victoria, un empate y 10 derrotas). ¿Qué más quiere que le diga?

(Esta nota también puede ser leída en la edición impresa de La Nueva.)