Midget: semáforo verde para el comienzo del encuentro nacional

Comenzó la convocatoria nacional en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana. Tal como estaba estipulado en el cronograma, los representantes de las agrupaciones midigísticas invitadas se hicieron presentes en pista para efectuar dos tandas de entrenamientos.

Además, también aceleraron Julio Monteros, Claudio Marcos, Fabio Pallotti y Eldo Brossy, quienes, en algunos casos excepcionalmente, vuelven al ruedo para participar del encuentro y representar al Club Midgistas del Sur.

De acuerdo a lo observado, y a los tiempos cronometrados a una vuelta (entre 16 y 18 segundos), los “foráneos” exhibieron una interesante adaptación al suelo bahiense, por lo que se presagia un atractivo espectáculo para las dos jornadas a desarrollarse mañana y el domingo.

La primera de las dos programaciones a celebrarse se iniciará a las 19, con la presentación de los pilotos y sus respectivas delegaciones. Posteriormente, desde las 20, se pondrá en marcha la primera serie.

Cabe recordar y destacar que en total serán 80 máquinas en pista; 58 de nuestro medio, 8 del Litoral, 8 de Buenos Aires y 6 de Córdoba.

Mañana, en la edición impresa de “La Nueva.”, el Rifi Monteros nos habla de su regreso a la categoría y sus objetivos.

Ranking

Club Midgistas del Sur

**1) C. Roth; 2) E. Mancini; 4) L.Vallejos; 5) L. Franchi; 7) K. Altamirano; 8) B. Altamirano; 9) F. Caputo; 11) D. Altamirano; 12) R. Altamirano; 13) E. Urretabiscaya; 14) L. Campos; 15) M. Lastra Meler; 16) L. Vallejos; 19) L. Ramos; 21) F. Brezina; 24) Mariano Pérez; 25) J. Piñeyro; 26) M. Cecconi; 28) L. De Acharán; 29) M. Camilli; 30) L. García; 34) N. Mancini; 35) L. Grill; 37) C. Fornerón; 41) D. Birumbrales; 43) G. Orozco; 44) S. Manzotti; 45) M. Oyola; 48) V. Ursino; 50) N. Macazaga; 51) G. Schiebelbein; 52) G. Schmit; 53) G. Medina; 54) J. Fritz; 55) Y. Sabanés; 57) J. Rey; 58) G. Petracci; 59) N. Schmit; 63) D. Anastasio; 64) J. Calvo; 65) J. Melger; 67) L. Torres; 68) M. Chiapparo; 69) Marcelo Pérez; 71) G. López; 73) O. Marichalar; 75) J. Rouaix; 77) C. Cardozo; 78) T. Marcos; 79) D. Balducci; 80) M. Mata; 87) H. Sartori; 94) D. Ovejero; 101) F. Sabatini; 127) C. Marcos; 128) E. Brossy; 129) J. Monteros y 130) F. Pallotti.

Midget del Litoral

**201) Martín Mansilla; 202) Cristian Molardo; 204) Leandro Giraudo; 208) Matías Franco; 210) Ezequiel García y 240) Juan Carlos Boscati.

Midget del Oeste de Buenos Aires



**401) Efren Chemoli; 405) Cristian Rossi; 407) Juan Aleta; 409) Marcelo Roldán; 410) Lucas Gaurisso; 411) Daniel López; 425) Hernán Delia y 434) Ariel Verdun.

Midget Cordobés

**502) Federico Maletto; 507) Santiago Marengo; 509) Oreste Argante; 515) Diego Botto; 519) Marcos Argante y 523) Ariel Anderson.

Midget Show and Power (Santa Fe)

**601) Gonzalo Zurbriggen y 604) Jorge Destéfani.